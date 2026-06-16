Iran, la guerra in diretta: Vance: “Accordo di pace senza dettagli”. Da venerdì riapre completamente Hormuz

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, martedì 16 giugno, in tempo reale. Dopo l'annuncio dell'accordo tra Washington e Teheran firmato in via digitale, le prime navi passano nello Stretto di Hormuz, che riaprirà completamente da venerdì, come annunciato da Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Sempre venerdì prevista la firma ufficiale a Ginevra, ma prima colloqui a Doha. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello Stretto di Hormuz.
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Vance: "Credo che Israele accetterà l'accordo"
Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha affermato di credere che Israele aderirà all'accordo tra Stati Uniti e Iran in fase di negoziazione. "Sappiamo che questo accordo renderà Israele più sicuro, e renderà più sicura l'intera regione", ha dichiarato Vance a NBC News in un'intervista. "Ho notato molta disinformazione su questo accordo, a volte nei media iraniani, a volte in quelli israeliani", ha spiegato. "Crediamo fermamente che quando il popolo israeliano comprenderà il contenuto di questo accordo, lo vedrà come una via verso un nuovo Medio Oriente, verso la pace e la prosperità nella regione", ha aggiunto Vance. "Questo è tutto ciò che possiamo chiedere. Siamo abbastanza fiduciosi che gli israeliani lo accetteranno quando saremo un pò più avanti nel processo", ha proseguito.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 16 giugno
In attesa della firma ufficiale dell'accordo di pace tra USA e Iran che si terrà venerdì a Ginevra, il presidente americano Donald Trump ha annunciato al G7 di Evian, in Francia, che da venerdì riaprirà completamente lo Stretto di Hormuz e che l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma ci sono ancora molti punti interrogativi. Il documento firmato domenica, ha spiegato il vicepresidente Vance, "è di una pagina e mezzo" e "non include i dettagli operativi dell'intesa".