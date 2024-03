Mark Zuckerberg, Bill Gates ironizza sulla sua camicia dorata indossata al matrimonio indiano Mark Zuckerberg era tra gli ospiti al matrimonio tra il miliardiario Anant Ambani, figlio dell’uomo più ricco dell’India, e Radhika Merchant: per l’occasione, il fondatore di Meta ha scelto una camicia tradizionale che ha scatenato l’ironia di Bill Gates. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Bill Gates e Mark Zuckerberg

Probabilmente sarà il matrimonio dell'anno quello a cui hanno preso parte 1.200 invitati. Anant Ambani, figlio dell'uomo più ricco dell'India, si è sposato con Radhika Merchant a Bollywood: alle nozze da favola c'erano invitati d'eccezione tra cui Rihanna, Bill Gates e Mark Zuckerberg. La pop star si è esibita per un concerto privato che ha fatto discutere visto che l'ingaggio della diva dell' R'n'B è stato di 9 milioni di euro. Tre giorni di celebrazioni che si sono trasformati anche in un piccolo evento social, come testimonia il post su Instagram del fondatore di Microsoft, che ha ironizzato sulla camicia di Mark Zuckerberg.

La camicia di Mark Zuckerberg

Nel post pubblicato su Instagram, Bill Gates ironizza sulla scelta dell'outfit per il matrimonio di Zuckerberg: "Sei sempre stato bravissimo a vestirti per l'occasione". Il fondatore di Meta, infatti, ha indossato una camicia a maniche corte tempestata di fiori e con una grande tigre al centro. Questo animale, nell'induismo e, in generale, in India è il simbolo dell'unione tra uomo, il pianeta e il regno animale. Inoltre, rappresenta la vittoria su qualsiasi momento o forza negativa.

La camicia di Mark Zuckerberg al matrimonio

Si tratta del modello Le soleil sunderbans del brand indiano Rahul Mishra, il primo designer indiano che ha sfilato all'Haute Couture di Parigi. Al centro della filosofia del marchio c'è la celebrazione dell'artigianato tradizionale indiano. Elogiato anche dalla compianta Franca Sozzani, Rahul Mishra esalta il retaggio culturale del suo Paese natale. Oltre alla camicia indidiSu Instagram la moglie di Zuckerberg, Priscilla Chan, ha mostrato tutti i look indossati per i tre giorni di matrimonio, tutti abiti rigorosamente tradizionali.

Priscilla Chan e Mark Zuckerberg