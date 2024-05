video suggerito

A Portofino la festa di nozze dei miliardari Anant Ambani e Radhica Merchant: budget da sogno e vip La sfarzosa festa prematrimoniale dei rampolli miliardari indiani Anant Ambani e Radhica Merchant a Portofino. La precedente festa prematrimoniale organizzata in India ha visto più di mille invitati tra cantanti come Rihanna e miliardari del calibro di Bill Gates e Mark Zuckerberg.

A cura di Antonio Palma

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale ma a Portofino tutti sanno e i preparativi sono ormai a pieno regime per ospitare la sfarzosa festa pre nozze dei rampolli miliardari indiani Anant Ambani e Radhica Merchant. La data chiave è il primo giugno ma commercianti e ristoratori del rinomato borgo di pescatori sulla Riviera Ligure sono già pronti a soddisfare ogni esigenza dei neo sposini, un lavoro che si prevede molto impegnativo. Stiamo parlando infatti del figlio di uno degli uomini più ricchi dell’India, con patrimonio netto stimato di 115 miliardi di dollari secondo Forbes, e della figlia di un altro ricco magnate indiano.

A Portofino si vocifera di un budget da sogno e di invitati di altissimo livello da ogni parte del mondo. Del resto la precedente festa prematrimoniale, organizzata in India nel marzo scorso, ha visto più di mille invitati tra star di Bollywood, miliardari, superstar dello sport e persino la figlia di Donald Trump, Ivanka. La festa, organizzata nella città di Jamnagar, nel Gujarat, durante il fine settimana, ha visto la partecipazione di personaggi del calibro di Bill Gates e Mark Zuckerberg ed è culminata addirittura con la performance della pop star Rihanna che è salita sul palco insieme ai membri della famiglia Ambani per un compenso che si vocifera abbia superato i 7 milioni di dollari.

Probabilmente gli invitati saranno di meno a Portofino ma l’evento si prevede altrettanto sfarzoso. Per l’ambientazione già assoldato uno dei più famosi designer floreali italiani e anche per il cibo non si baderà a spese. Nella precedente festa, gli invitati potevano scegliere tra più di 500 piatti creati da dozzine di chef di tutto il mondo. Altrettanta attenzione è stata riservata agli alloggi per gli ospiti che avevano a disposizione anche truccatori, parrucchieri e stilisti per prepararsi per i vari incontri a tema previsti.

Una organizzatone che probabilmente, se andrà a buone fine, richiederà la chiusura totale del borgo visti i tanti vip e la conseguente necessità di un sevizio di massima sicurezza. La festa di Portofino però probabilmente non sarà l’ultima prima dell’atteso matrimonio tra Anant Ambani e Radhica Merchant che si terrà a Mumbai a luglio.