Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 aprile 2026: energie focose per Sagittario e Ariete

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 13 al 19 aprile 2026 l’elemento fuoco è decisamente predominante… Ma il Toro con Venere non si sente certo da meno. Ariete, Toro e Sagittario i segni più fortunati della prossima settimana.

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Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 13 al 19 aprile 2026, anche il pianeta Mercurio segue Marte e passa dal segno dei Pesci al segno dell'Ariete. In questo modo, l'elemento fuoco prende decisamente il sopravvento nelle dinamiche celesti e i segni che vi appartengono acquisiscono forza ed energia. A completare il tutto ci sarà anche la Luna nuova, sempre nel segno di fuoco dell'Ariete, del 17 di aprile. I segni di fuoco da questo momento iniziano a sentire davvero la grande forza che noi astrologi abbiamo previsto per loro per quest'anno. Si preparano ad essere i grandi protagonisti della seconda metà del 2026.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco cosa prevedono gli astri per la prossima settimana: i segni più fortunati dal 13 al 19 aprile 2026.

12. Bilancia

Con tutti i pianeti che passano nel segno dell'Ariete, tu ti senti decisamente messa da parte. Anzi, diciamoci la verità: ti senti proprio schiacciata, come una bottiglia di plastica finita, pronta per essere riciclata. Diciamo che questa settimana, se fosse possibile, lavorerei sulla sicurezza in te stessa che, effettivamente è ai minimi storici. Esprimerti e dire la tua sarà difficile, come se stessi rispondendo alle domande dell'interrogazione a sorpresa in latino al liceo, ma, di contro, potrebbe essere un buon momento per ascoltare, studiare e incamerare idee.

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11. Acquario

I pianeti si spostano, ma Venere continua a restare lì a darti fastidio. Il tuo cuoricino è praticamente rimasto dimenticato in fondo al cestone dei vestiti da buttare in lavatrice, ma sembra che non sia mai il suo turno. Effettivamente, nonostante le temperature primaverili, ti senti rabbrividire quando si parla di amore o cose simili. Insomma, tu vorresti stare ancora un po' nella tua caverna, come la marmotta molto pigra.

10. Capricorno

Per fortuna, c'è sempre Venere a tuo favore, che cerca di mediare un po', perché avrai davvero il carattere docile del grizzly quando gli rubano il cestino della merenda. Se ti senti insicuro, Capricorno, la cosa peggiore da fare è aggredire. Sarebbe molto più utile alzare la bandiera bianca e dichiarare la tua debolezza. Probabilmente però, se un pochetto ti conosco, non lo farai e cercherai alibi e scuse per dare a noi la colpa del tuo nervosismo.

9. Cancro

Ti piaceva così tanto essere il segno zodiacale più innamorato di tutto l'oroscopo!? E invece adesso ti senti friendzonato come l'amico del liceo che non ha speranze. Tu, per fortuna, hai anche altre doti e qualità rispetto alla sensualità più erotica. Però diciamo che, in questi giorni, sei da grattini e sguardi languidi e basta, senza nemmeno pronunciare parole di conforto. Di sesso non se ne parla proprio.

8. Scorpione

I pianeti si muovono e tu rimani praticamente a bocca asciutta. Solo soletto, come quelli che si appollaiano sullo scoglio con lo sguardo perso verso l'infinito e nessuna voglia di condividere pensieri. Tu e l'aquila reale avete più o meno lo stesso livello di socialità. Il calore umano lo vivi fastidioso un po' più come fosse l'afa umida del Giappone d'estate.

7. Gemelli

Possiamo dire, caro Gemelli, che sei finalmente uscito dal lunghissimo e infinito tunnel dei pianeti a sfavore. È stata talmente lunga che ti è sembrato di passare sotto al canale della Manica, altro che una galleria sull'Appennino. Adesso però ti senti così carico che andresti in giro con il microfono da karaoke per rinvigorire gli animi delle persone che ti circondano. Zitto, tranquillo, pacato e al tuo posto questa settimana non ci starai proprio per niente.

6. Vergine

Direi, cara Vergine, che sia arrivato il tuo momento di concorrere al premio per il segno zodiacale più dolce di tutti. Sì, dico proprio a te che, fino a qualche giorno fa, dovevi uscire con la museruola per non abbaiare a tutti quelli che si avvicinavano al tuo recinto di libertà personali. Anche chi ti proponeva di entrare in un gruppo Whatsapp lo vivevi come un'invasione della privacy. Adesso invece sei tu la prima a mettere cuoricini anche a chi scrive "buongiornissimo".

5. Leone

Venere resta a sfavore, ma Marte e Mercurio sono dalla tua parte. Per cui Leone, senti proprio che sia iniziata quella stagione della quale ti racconto fin dal mese di gennaio, quella che ti vede non solo protagonista ma pronto a shakerarti senza alcuna paura né delle malelingue né dei blocchi dalla sciatica. Un po' come Jennifer Lopez sul palco, sculetti e ti scuoti anche quando ti togli l'accappatoio per entrare nella vasca in piscina comunale. D'altronde, la sensualità è una questione di attitudine e tu lo sai benissimo.

4. Pesci

Difendi gli ultimi giorni d'amore, caro Pesci, e li difenderai dicendo delle cose così dolci che quasi ci dispiacerà che i pianeti non siano più nel tuo segno. Hai quel sorriso rassicurante dell'infermiera del pronto soccorso ed essere un punto di riferimento morbido per le persone che ti stanno intorno ti piace parecchio. D'altronde, abbracciare è una delle cose che ti viene meglio da sempre.

3. Toro

I pianeti si muovono, ma Venere resta nel tuo segno zodiacale, quindi la regina dell'amore sei ancora tu. Probabilmente non ti rotoli più come una circense sul materasso, ma l'amore al quale punti è di quelli che riscaldano il cuore persino del capo delle risorse umane quando deve tagliare gli stipendi. Insomma, caro Toro, tu sei proprio buono e sarà praticamente impossibile non amarti pazzamente.

2. Sagittario

Adesso sì che si ragiona, caro Sagittario, con anche Mercurio, che finalmente la smette di darti fastidio. C'è una reputazione da recuperare e tu non te lo farai ripetere due volte. Fai stretching alla lingua, rispolveri le tue strategie di comunicazione e convincimento e in un attimo torni ad essere quello che guida la squadra e organizza gli aperitivi. Direi che sei perfettamente ritornato nei tuoi panni e ci stai benissimo, come fossero freschi di lavanderia.

1. Ariete

Ah, caro Ariete, quanto ti piace essere qui al primo posto della classifica dei zodiacali più fortunati, proprio nei giorni del tuo compleanno, con anche la Luna nuova che esalta tutte le tue qualità: un po' guerriere, un po' testarde, sicuramente molto accattivanti. Carico così non ti sentivi davvero da un pezzo, ma adesso sai che tutto quello che vuoi lo puoi ottenere senza nemmeno preoccuparti troppo di quanto gentilmente lo chiedi.