Charlene di Monaco con maglione rosso e doppiopetto sfoggia il look perfetto per Natale La principessa di Monaco non detterà legge, ma sicuramente detta tendenza. L’ex nuotatrice, infatti, ha optato per un outfit comodo ma chic da imitare per il pranzo del 25 dicembre.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene e Alberto di Monaco

Charlene di Monaco accoglie gli scout austriaci in doppio petto e maglione rosso. La principessa ha voluto indossare qualcosa di natalizio per la tradizionale cerimonia di consegna della Luce della Pace, che da Betlemme, dove arde incessantemente da secoli, viene portata ogni anno in tutta Europa grazie all'iniziativa dei giovani scout austriaci. Al Palazzo dei principi di Monaco, l'ex nuotatrice ha ricevuto assieme al marito Alberto II la fiaccola che simboleggia la riconciliazione. All'evento anche il Governatore dell'Alta Austria Thomas Stelzer, l'Arcivescovo di Monaco e altre autorità di entrambi gli Stati.

Charlene di Monaco in Dries Van Noten

Il look natalizio di Charlene di Monaco

La principessa per la cerimonia ha scelto un outfit elegante senza rinunciare alla comodità, un look da imitare per le imminenti festività. Wittstock ha abbinato a un paio di pantaloni neri a zampa un maglione di lana rosso a collo alto e una giacca doppiopetto in tweed di lana firmato Dries Van Noten da 1490 euro. Una combinazione a cui ispirarsi per una mise casual chic per il pranzo di Natale.

Charlene e Alberto di Monaco

Gli outfit invernali della principessa Charlene

D'altronde, l'ex nuotatrice ha sfoggiato diversi look invernali ultimamente, optando per un look cozy con un maglione intrecciato e un vestito in lana nera, perfetto per l'inverno, pratico e versatile, ma comunque sofisticato. A fine anno, inoltre, partirà alla volta del circolo polare artico, assieme ad Alberto II e ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Il viaggio sarà il regalo di compleanno per i nove anni appena compiuti dai bambini, ed è stato organizzato con il patrocinio del Museo Oceanografico di Monaco. Sicuramente Charlene sarà in grado di stupirci con abiti da esploratrice indiscutibilmente chic.

