Charlene di Monaco, il suo vestito di lana è il capo da avere per l’inverno 2024: come copiare il look della principessa Charlene Wittstock ha scelto un look black and white per una cerimonia ufficiale in cui è apparsa accanto ad Alberto II. Chi ha firmato l’abito must have dell’ex nuotatrice.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene e Alberto di Monaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Charlene di Monaco è sempre sinonimo di eleganza. Dai look più sportivi a quelli sofisticati, l'ex nuotatrice riesce a indossare tutto con molta grazia. In occasione della cerimonia di riattivazione di due cannoni da saluto risalenti al 1881, la principessa ha scelto un look bianco e nero. Charlene Wittstock era elegantissima accanto al marito, il principe Alberto con cui ha partecipato all'evento tenutosi sulla spianata del Forte Antoine.

La coppia sembra aver messo a tacere ogni voce riguardo una presunta crisi, apparendo sempre più spesso assieme sia in cerimonie ufficiali, che in contesti privati, come la giornata allo stadio per fare il tifo per la squadra di rugby del Sud Africa, suo paese d'origine. Alla celebrazione hanno partecipato anche le sorelle di Alberto, la principessa Carolina e la principessa Stéphanie assieme al figlio Louis Ducruet.

Il look in bianco e nero di Charlene di Monaco

La principessa per l'evento ha scelto di indossare un outfit black and white, sfoggiando un abito midi a costine nero firmato Prada. Il vestito, accollato e dalle maniche lunghe, è stato abbinato a un paio di stivali alti, cavalcando il trend che ormai sta spopolando anche tra i royals. Guanti neri completano il total black sotto l'elegante cappotto bianco a contrasto con il resto.

Leggi anche Harry e Meghan sul compleanno di Carlo: non siamo stati invitati

Alberto e Charlene di Monaco

Estremamente sofisticato, il capospalla cade morbido sulle spalle lasciando alle maniche una vestibilità larga mentre scende lungo appena sotto il vestito. I capelli mantengono il taglio che caratterizza Charlene di Monaco da sempre, fedele ai capelli corti, non ha fatto molti cambiamenti nell'ultimo periodo, se non sperimentare per un po' il castano. Il make-up è sempre molto semplice e naturale, leggero sugli occhi con un gloss rosato che enfatizza le labbra.

Come copiare il look di Charlene di Monaco

L'abito della principessa è facilmente imitabile. Il vestito di lana a coste è uno dei trend della stagione Autunno/Inverno 2023-24 ed è stato proposto da diversi brand, sia da passerella che low cost. Da Mango a Chanel, ce ne sono per tutti i gusti e tutti i budget. Il nero è sicuramente quello che assottiglia di più la figura, ed essendo un abito tendenzialmente fasciante è il colore ideale, ma lo si può scegliere anche in molte altre tonalità, da quelle più neutre a quelle più scure. Ottime le opzioni dalla stampa geometrica o decorata come quella proposta da Etro. L'abbinamento perfetto è ça va sans dire quello con lo stivale che, oltre ad essere la tendenza del momento, è anche il giusto mix tra uno stile elegante e aggressivo.