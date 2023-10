Charlene di Monaco allo stadio assieme al marito, il look da 10 mila euro della principessa L’ex nuotatrice continua a fare il tifo per la squadra di rugby del suo Paese d’origine. Alla partita Sud Africa si è presentata assieme al marito, mettendo a tacere le voci su una presunta crisi, e indossando un cappotto da 6 mila dollari.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco esulta sugli spalti per la vittoria del Sud Africa. Sono ormai lontani i tempi in cui veniva soprannominata "la principessa triste", l'ex nuotatrice non è mai stata così entusiasta, lanciata in un tifo sfegatato per il suo Paese d'origine. Porta bene la presenza della Wittstock che, accompagnata dal marito Alberto II, ha visto la squadra di rugby conquistare il suo quarto Mondiale, battendo la Nuova Zelanda 12 a 11.

Il look da stadio dei Charlene Wittstock

Cosa indossa una principessa a una partita di rugby? Allo Stade de France di St. Denis la moglie di Alberto II di Monaco ha sfoggiato, sopra una maglia a girocollo nera, un cappotto di lana in tessuto spigato nero e marrone firmato Max Mara. Il capo spalla di cashmere ha un valore di 5 mila dollari (pari a circa 4700 euro) ed è perfetto per la stagione. Il look è stato completato da una borsa in pelle nera della maison parigina Létrange. Il modello L'Empreinte Mini è caratterizzato da un manico scultoreo in metallo dorato, ha un valore di 6 mila dollari (5600 euro), ed è lo stesso scelto per la semifinale che ha visto il Sud Africa aggiudicarsi la vittoria contro l'Inghilterra. Un look casual, quello della principessa che si inserisce in una svolta in fatto di abbigliamento, sempre abituati a vederla indossare abiti eleganti e sofisticati, ora l'ex nuotatrice si mostra sempre più sportiva in molte occasioni.

L'abbraccio tra Charlene e Alberto

Le voci su una presunta crisi coniugale della coppia si fanno sempre meno fondate. I due principi monegaschi si lanciano in un affettuoso abbraccio di fronte al goal della squadra sudafricana. Di fianco Emmanuel e Brigitte Macron, Alberto e Charlene si lanciano in una serie di effusioni che non si vedevano da molto tempo, dimostrandosi una coppia affiatata.