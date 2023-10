Charlene di Monaco allo stadio col principe Alberto: la sua cappa bicolor è da avere in autunno Charlene di Monaco è tornata ad apparire in pubblico. Col principe Alberto ha partecipato alla semifinale mondiale di rugby tra Sud Africa e Inghilterra e per l’occasione si è ancora una volta distinta per classe: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Charlene di Monaco è tornata ad apparire in pubblico dopo settimane in cui aveva preferito rimanere lontana dai riflettori. L'avevamo lasciata a un evento istituzionale con un'adorabile borsetta griffata, oggi la ritroviamo in una versione più informale ma ugualmente glamour a un appuntamento sportivo a cui non poteva mancare: la partita di rugby che ha visto scontrarsi Sud Africa e Inghilterra. Il match si è concluso col trionfo del paese d'origine della principessa, che così facendo si è aggiudicato la finale mondiale. Cosa ha indossato Charlene per sostenere la sua squadra del cuore tra gli spalti dello Stade de France a Saint-Denis, alle porte di Parigi?

La cappa di Charlene di Monaco

La principessa Charlene di Monaco è volata a Parigi col marito Alberto per sostenere il Sud Africa, suo paese di origine, durante la finale di Coppa del Mondo di rugby. Sebbene abbia seguito l'evento seduta tra gli spalti tra centinaia di altri tifosi, non ha rinunciato allo stile sofisticato e glamour che da sempre la contraddistingue. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero abbinando pantaloni, maglioncino e stivali, anche se a fare la differenza è stata la cappa, capo destinato a diventare il must-have dell'autunno. Per essere precisi ha scelto un modello della collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Akris: è lungo fin sotto al fondoschiena, si porta sbottonato, così da cadere fluido lungo la silhouette, e ha uno dei due baveri in grigio perla.

Charlene in Akris

La principessa Charlene con la borsa di lusso

A completare l'outfit da stadio della principessa non sono mancati gli accessori preziosi che di sicuro faranno invidia ai fashion addicted più incalliti. Ha arricchito il total black con un paio di orecchini a cerchio d'oro ma tempestati di diamanti di Djula e con una borsetta coordinata. Si tratta di una mini bag rigida di Létrange, il cui tratto distintivo è il manico gold che sembra essere "ammaccato". Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 6.000 euro. Capelli corti e biondi tenuti perfettamente in piega, trucco appena accennato e voglia di esultare fin dal primo goal: Charlene è riuscita a rendere chic anche una giornata allo stadio.