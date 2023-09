Charlene di Monaco, la sua nuova borsetta intrecciata (e griffata) è la più amata dalle reali Charlene di Monaco è tornata ad apparire in pubblico per un evento a Place d’Armes e ne ha approfittato per sfoggiare il suo primo look autunnale: avete notato la sua nuova borsetta?

A cura di Valeria Paglionico

Charlene di Monaco è una delle principesse più amate e seguite al mondo e a ogni apparizione pubblica riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé soprattutto con i suoi look, tanto che riesce a fare concorrenza anche a Kate Middleton quando si parla di stile. Nelle ultime ore è successo ancora: ha partecipato a un incontro con l'Associazione degli Anziani Monegaschi a Place d'Armes, incantando tutti col suo look in perfetto stile autunnale. Gonna lunga, maglioncino di cashmere ma rivisitato in chiave glamour e borsetta griffata: ecco tutti i dettagli del completo monocolor con cui ha dato il via alla nuova stagione.

Il look monospalla di Charlene di Monaco

L'avevamo lasciata tra camicie floreali e adorabili look casual, oggi ritroviamo Charlene di Monaco in una nuova versione chic e glamour. Per l'evento ufficiale a Place d'Armes ha puntato tutto su un completo monocolor che si rivelerà perfetto per l'autunno. La principessa ha infatti dato il via alla stagione in marrone scuro con un adorabile top in cashmere di The Row, per la precisione un modello a girocollo e con le maniche asimmetriche, ovvero da un lato smanicato, dall'altro con la manica corta e a palloncino (prezzo 1.660 euro). Ha poi completato il tutto con una gonna lunga e scampanata in tinta dallo stile monacale e con i capelli corti portati lisci e con la fila laterale.

Top The Row

Da Charlene a Camilla, le reali che hanno indossato la borsa intrecciata

La borsetta coordinata all'outfit che ha sfoggiato Charlene vi sembra "già vista"? Non vi sbagliate, anzi, da qualche tempo a questa parte sembra essere diventata la più amata dalle reali. Si tratta della clutch Knot di Bottega Veneta, per la precisione la regina monegasca ha scelto il modello in pelle marrone con l'iconica chiusura a forma di nodo in total gold (simbolo del legame tra la storia dell'azienda e il suo futuro).

La borsa Knot di Bottega Veneta

Quanto costa? Sul sito ufficiale viene venduta a 3.100 euro. Prima di Charlene la stessa clutch (ma in total black) era stata sfoggiata da Letizia di Spagna per una serata a teatro, mentre già dalla scorsa estate la regina Camilla aveva puntato spesso su un altro modello sempre di pelle intrecciata della griffe italiana. In quante prenderanno ispirazione dalle reali per completare i look autunnali con un tocco glamour e "intrecciato"?