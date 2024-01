Charlene di Monaco festeggia il compleanno in famiglia e lancia il trend del gilet lungo trapuntato Charlene di Monaco ha festeggiato i 46 anni col marito e i figli presso Marché de la Condamine. Look casual per la principessa, con capospalla di tendenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Crédit photo : Éric Mathon / Palais princier

Nata il 25 gennaio 1978, la principessa Charlene di Monaco compie oggi 46 anni. Ha trascorso la giornata, come è solita fare, con la famiglia: con lei c'erano il marito e i due figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Insieme hanno celebrato il giorno di festa davanti a una grande torta presso Marché de la Condamine. È un luogo importante per la coppia: proprio loro lo hanno inaugurato, dopo i lavori di restauro, il 15 giugno 2012. Si trova nel cuore del Principato ed è uno dei luoghi di ritrovo più amati dal monegaschi.

Charlene compie gli anni: il look della principessa

Il compleanno della moglie del principe Alberto arriva in concomitanza con una piccola bufera, che ha investito la royal family. Un ex amministratore dopo essere stato licenziato ha pubblicato i suoi quaderni su Le Monde: dagli scritti del responsabile delle finanze emergono fondi nascosti e spese esorbitanti da parte dei Grimaldi, che stanno creando a Palazzo un certo imbarazzo. La principessa ha dunque trascorso la giornata mantenendo un basso profilo, ma la royal family si è comunque fatta vedere insieme in pubblico. La festeggiata non si è smentita, sfoggiando come sempre un oputfit chic, nella sua semplicità.

Gilet trapuntato Max Mara

Ha optato per i toni neutri. Dopo aver messo da parte i suoi amati cappottini bon ton, ha sfoggiato un maxi piumino. Stavolta, invece, spicca come capospalla il gilet lungo trapuntato di Max Mara. È il modello Cube Tregil con motivo a rombi all over, cappuccio a coulisse, spacchi laterali, tasche a filetto, bottoni a pressione e cintura in vita (che la neo 46enne ha rimosso).

Crédit photo : Éric Mathon / Palais princier

Costa 695 euro. Lo ha abbinato a una felpa grigia. Cappottino cammello per la piccola Gabriella, anche lei con felpa grigia. Maglione bianco, invece, per il fratellino Jacques, con pantaloni scuri. Elegantissimo anche il principe Alberto, fedele al completo con cravatta e camicia bianca.