Charlene di Monaco dice addio ai cappotti bon-ton: per combattere il freddo sceglie il maxi piumino La principessa Charlene ha presenziato alla Fight Aids Monaco Cup. Complici le temperature fredde, ha rivoluzionato il suo stile: ha detto addio ai cappotti bon-ton, preferendo un maxi piumino bombato.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia reale del Principato di Monaco è molto attiva da qualche tempo a questa parte e non sorprende che appaia spesso in pubblico per i numerosi eventi istituzionali in programma. Ad attirare le attenzioni dei media è soprattutto la principessa Charlene, ormai considerata un'icona fashion capace di influenzare a livello internazionale le mode e le tendenze di stagione. Da qualche giorno sembra voler stravolgere il suo stile bon-ton: dopo aver detto addio ai look sobri e monocromatici, ora ha pensato bene di affrontare il freddo con un soprabito "insolito". Per lei niente più cappotti principeschi, ha preferito un maxi piumino bombato lungo fino alle caviglie.

Alberto e Charlene con i bomber coordinati

Ieri il principe Alberto e sua moglie Charlene hanno presenziato alla Fight Aids Monaco Cup, una partita amichevole organizzata per beneficenza che ha visto contrapporsi due squadre del Principato, Barbagiuans e Cirque F.C.. Complice il freddo gelido che ha contraddistinto la serata, i due reali ne hanno approfittato per sfoggiare dei look invernali tutt'altro che principeschi. Entrambi hanno affrontato le temperature invernali con dei maxi piumini bombati, posando in campo con i calciatori in calzoncini e magliette a maniche corte. Per Charlene, in particolare, si tratta di una vera e propria rivoluzione di stile, visto che solitamente agli eventi ufficiali ha sempre puntato su dei cappottini bon-ton o su degli adorabili coat dress.

Bomber Burberry

Il piumino doppiopetto di Charlene di Monaco

Ora però le cose sono cambiate e, forse per una necessità "pratica", Charlene ha pensato bene di indossare un piumino lungo e bombato. Si tratta di un modello in nylon total black firmato Burberry, ha l'interno di piume, l'abbottonatura doppiopetto e un maxi cappuccio rimovibile (oltre che una cintura in tinta che segna il punto vita ma che la principessa ha preferito rimuovere). Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 1.390 euro. Per completare il tutto Charlene ha poi optato per un paio di stivali di camoscio col tacco basso di Gianvito Rossi, aggiungendo così un tocco rock all'intero outfit. In quante prenderanno ispirazione dalla sua proposta di stile per le fredde serate invernali?