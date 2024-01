Charlene di Monaco con Alberto II e i figli: alla festa del Principato tutti in cappotto Uscita pubblica per la famiglia reale monegasca. La principessa Charlene, il principe Alberto e i due figli non potevano mancare al rito della barca bruciata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ph. Eric Mathon / Palazzo Principesco

Venerdì 26 gennaio, la royal family monegasca ha partecipato alle celebrazioni in onore di Sainte Devote, a Monaco. Erano presenti il principe Alberto II, sua moglie la principessa Charlene e i due figli della coppia: il principe ereditario Jacques e la principessina Gabriella. Insieme hanno dato fuoco alla simbolica barca, come di tradizione.

L'uscita pubblica della royal family di Monaco

Charlene di Monaco, il principe Alberto e i figli non potevano mancare a un evento così importante nel Principato. Il 27 gennaio, infatti, si festeggia il Santo Patrono di Monaco, Santa Devota. Secondo la leggenda, la giovane cristiana originaria della Corsica fu martirizzata dal prefetto Barbaro sotto gli imperatori Diocleziano e Massimiano, tra il 303 e 304. I fedeli trafugarono il cadavere per portarlo a Monaco così da dargli degna sepoltura e lo fecero servendosi di una barca.

Ph. Eric Mathon / Palazzo Principesco

Dal 1874, la tradizione si ripete: una barca viene bruciata sul rogo in presenza delle principali personalità monegasche, compresa la royal family ovviamente. L'anno scorso il principe non aveva potuto partecipare alla festa, perché positivo al Covid. C'erano solo Charlene e i due gemelli. Quest'anno, invece, hanno fatto un'apparizione pubblica di famiglia.

Ph. Eric Mathon / Palazzo Principesco

Il look della principessa Charlene

I cappotti eleganti sono la grande passione di Charlene di Monaco, un must have del suo guardaroba. Ultimamente ha sperimentato un po', in fatto di look: l'abbiamo vista col maxi piumino e anche con un trendy gilet lungo trapuntato. Per la festa in onore di Santa Devota, è tornata al grande classico che così tanto ama. Ha partecipato alla funzione sfoggiano un capospalla color panna lungo e con bottoni dorati. È di uno dei suoi brand del cuore, di cui indossa molto spesso le creazioni: Emilia Wickstead. Il marchio è molto noto negli ambienti reali: difatti è particolarmente apprezzato anche da Kate Middleton. In versione mini me la piccola Gabriella: per lei cappottino chiaro con fantasia chiara. Colori scuri, invece, per Jacques e il principe Alberto.