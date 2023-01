Charlene di Monaco torna in pubblico coi gemelli: cappotti coordinati alla festa del Principato Dopo l’assenza dello scorso anno, Charlene di Monaco ha partecipato ai festeggiamenti di Sainte Dévote del Principato. Vi ha preso parte coi due figli, tutti in cappotto.

L'assenza di Charlene di Monaco al Festival del Circo, un evento molto importante nel Principato si è fatta sentire e ha messo in allarme i sudditi. C'era solo il principe Alberto all'evento, assieme ai due figli: i gemellini Jacques e Gabriella. La principessa a distanza di alcuni giorni è ricomparsa, per un'altra manifestazione molto sentita: le celebrazioni in onore di Sainte Devote, a Monaco. Questa volta a mancare era suo marito, risultato positivo al Covid-19.

Charlene e i figli festeggiano

L'affascinante principessa Charlene è amatissima per la sua eleganza e il suo charme: il ritorno al Principato, l'anno scorso, è stato accolto con enorme gioia da tutti. La 45enne è stata a lungo lontana, a causa di problemi di salute che l'hanno bloccata in Sudafrica, il suo Paese d'origine, dove si era inizialmente recata per un breve viaggio La permanenza è durata quindi più del previsto a causa dell'inconveniente e ne ha causato l'assenza alla festa di Sainte-Dévote, molto importante per i monegaschi.

Da quando ha fatto ritorno a casa è stata molto presente nella vita pubblica, partecipando assieme alla famiglia o anche da sola a tantissimi eventi. Non poteva mancare stavolta ai tradizionali festeggiamenti in onore della Santa patrono di Monaco, che si svolgono ogni anno il 26 e 27 gennaio. Per l'occasione ha indossato un elegante cappotto grigio, abbinato a pantaloni e maglioncino dello stesso colore, con décolleté scure. Cappottini anche per i due figli, i gemelli Jacques e Gabriella (8 anni): un rosa delicato per la bambina (con stivali neri), blu scuro per il fratellino, con pantaloni di velluto e sciarpa a quadri.

Coi tre c'era anche Mélanie-Antoinette Costello de Massy, ​​figlia della baronessa de Massy e nipote della principessa Antonietta. La principessa e i principini si sono cimentati col tradizionale rituale dell'incendio. Ogni anno si dà fuoco a una barca e la si guarda bruciare, per poi raccoglierne alcuni residui come i chiodi. La leggenda narra che un pescatore voleva rubare le reliquie della Santa. Per punirlo, altri pescatori usarono la sua barca come simbolo di espiazione del peccato, bruciandogliela. Il rito ripetuto durante i festeggiamenti si fa risalire al principe Luigi II.