I principini di Monaco con le sciarpe coordinate al Festival del Circo (senza mamma Charlene) Alberto di Monaco ha accompagnato i figli, i gemellini Jacques e Gabriella, al circo. Grande assente al prestigioso evento, la principessa Charlene.

A cura di Giusy Dente

C'è nuova preoccupazione, in merito alle reali condizioni di salute di Charlene di Monaco. La principessa ha fatto ritorno a casa lo scorso aprile, dopo una lunga assenza giustificata proprio con la necessità di sottoporsi ad alcune cure in Sudafrica (suo Paese d'origine). Dal rientro è stata spesso vista in pubblico: ha partecipato sia con la famiglia che da sola a tanti impegni ufficiali. Questo ha molto tranquillizzato i sudditi, ma l'assenza della moglie del principe Alberto a uno degli eventi mondani più importanti del Principato, ha generato nuovamente apprensione.

I principini di Monaco senza Charlene

Alberto di Monaco ha partecipato a uno degli eventi più importanti del Principato: il Festival del Circo. Con lui c'erano i figli, i gemellini Jacques e Gabriella, nonché i nipoti Louis Ducruet e Camille Gottlieb (figli di Caroline di Monaco). Presenti anche Charlotte Casiraghi con il figlio Gad Elmaleh e Stephanie di Monaco. Impossibile non notare l'assenza della principessa Charlene proprio in concomitanza col l'arrivo a Monaco dei suoi genitori, giunti dal Sudafrica. Mike Wittstock (76 anni) e Lynette Wittstock (63 anni) si sono trasferiti dalla loro casa nella periferia di Johannesburg a Monaco, per stare accanto alla figlia.

Jacques e Gabriella vestono coordinati

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia si è nuovamente svolto il Festival del Circo di Monaco, giunto alla sua 45esima edizione. La manifestazione vanta una tradizione di lunga data a cui i cittadini sono molto affezionati. L'evento è nato per volontà del principe Ranieri III nel 1974 ed è diventato uno degli eventi di arti circensi più prestigiosi al mondo.

Leggi anche Charlene di Monaco: la principessa va allo stadio con i leggings e la sciarpa da tifosa

Sua Altezza Reale la principessa Stéphanie, che ricopre il ruolo di presidente del Festival dal 2005, nel 2012 ha anche dato vita, con la figlia maggiore Pauline Ducruet, a un concorso per incentivare la formazione di una nuova generazione di giovani artisti. Insomma, è una kermesse che sta molto a cuore a tutti e che coinvolge ogni anno grandi e piccini.

Sono fan del circo anche i gemellini Jacques e Gabriella, che hanno preso parte all'evento sfoggiando dei look coordinati. Elegantissima Gabriella: cappottino, collant scuri, ballerine e fascia tra i capelli biondi. Cappotto blu scuro, felpa grigia con la zip e pantaloni sportivi per il principino, invece. Entrambi hanno dato un tocco di colore ai rispettivi outfit con delle sciarpe sbarazzine. I bimbi hanno assistito divertiti alle esibizioni di giocolieri, clown e artisti, ma non è sfuggita la malinconia nei loro occhi a causa dell'assenza della madre.