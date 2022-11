Kate Middleton è regina di stile in color prugna: abbina l’abito cappotto agli orecchini di Lady Diana Questa mattina i reali inglesi hanno accolto a Londra il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ma ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Kate Middleton. La Duchessa è apparsa elegantissima in bordeaux, dando prova di essere una regina di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton non viene più considerata semplicemente la principessa inglese diventata protagonista di una favola moderna accanto a William, ormai è una vera e propria icona fashion capace di influenzare la moda internazionale e di dare vita al cosiddetto "Effetto Kate" ogni volta che appare in pubblico. Sebbene qualche settimana fa a corte fosse stato annunciato che da quel momento in poi sarebbe stata data meno attenzione ai look della Duchessa, oggi si ritorna a parlare del suo stile. Nelle ultime ore è apparsa in pubblico col marito e con la coppia di regnanti Carlo e Camilla, apparendo elegante, glamour e bon-ton in color prugna: ecco chi ha firmato il suo coat dress.

Chi ha firmato il coat dress di Kate Middleton

L'inverno si avvicina e con lui sta tornando anche il freddo. In Gran Bretagna le temperature sono già gelide ma Kate Middleton ha trovato il look perfetto per rimanere al caldo anche all'aperto. Questa mattina ha partecipato alla cerimonia di accoglienza organizzata per il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa a Horse Guards, Londra, e per l'occasione ha puntato tutto sui suoi tanto amati coat dress. Ha scelto il colore must di stagione, il prugna, sfoggiando un adorabile abito cappotto di Emilia Wickstead. Anche se all'apparenza sembra un normale giaccone di lana, in realtà è un vestito avvitato col corpetto incrociato e la gonna plissettata.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

Kate Middleton col cappellino col fiocco

Per completare il tutto Kate ha scelto degli accessori coordinati, dai décolleté di camoscio col tacco a spillo alla clutch bag Mulberry, anche se la vera chicca dell'outfit è il cappellino in pieno stile britannico. Si tratta di un corpicapo bon-ton di Sean Barrett che davanti sembra un frontino e che dietro ha un maxi fiocco.

Il cappello di Sean Barrett

La Duchessa non ha rinunciato ai gioielli preziosi della collezione reale, per la precisione ha scelto un paio di orecchini con le perle appartenuti a Lady Diana (quest'ultima li aveva ricevuti in regalo prima del suo matrimonio con Carlo nel 1981). Insomma, ancora una volta la Middleton ha dettato legge in fatto di stile, dando prova di essere una vera e propria regina di eleganza.