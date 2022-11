Troppa attenzione sui vestiti di Kate Middleton: arriva il divieto di svelare i marchi Kensington Palace vorrebbe riportare l’attenzione sul lavoro di Kate Middleton e non più sui look. Invertire la rotta, però, non sarà facile.

A cura di Beatrice Manca

Sul fatto che Kate Middleton sia un'icona di stile non ci sono dubbi, ma spesso si sottovaluta il ruolo giocato dai social e dalla stampa. A sottolineare il lato più glamour della famiglia reale inglese ci hanno pensato, negli anni, riviste e colonne di stile, blog e social network. Su Instagram è un continuo proliferare di pagine che catalogano ogni capo indossato dalla nuova Principessa del Galles, rivelandone brand, prezzo e perfino se è nuovo o già indossato. Ora però tutto ciò potrebbe sparire, o almeno essere più difficile: fonti vicine a Kensington Palace sostengono che lo staff di Palazzo non condividerà più i dettagli degli outfit della moglie del principe William.

La notizia che ha lasciato tutti gli addetti ai lavori di stucco arriva dalle colonne dell'Express e non è ancora stata confermata: secondo quanto riporta il tabloid, Kensigton Palace ha vietato allo staff di rivelare dettagli sugli abiti di Kate Middleton, come faceva normalmente in passato. Stampa e blogger possono provare a formulare un'ipotesi, ma nessun assistente della principessa confermerà o smentirà nemmeno su esplicita richiesta. Il motivo? La frustrazione generata dall'enorme copertura mediatica su ciò che indossa. Le visite ufficiali di Kate Middleton servono a rappresentare la corona, perciò da palazzo ci si aspetta che d'ora in poi si scriva meno di abiti e più del suo lavoro. Uniche eccezioni ammesse: eventi di primissimo piano e la cosiddetta "diplomazia dello stile", cioé quelle scelte che rendono omaggio ai Paesi ospitanti durante i royal tour.

Per ora si tratta di poco più che rumor, ma anche se la notizia venisse confermata invertire la rotta sarà molto difficile. I brand non smetteranno certo di comunicare alla stampa quali pezzi sono entrati nel guardaroba di Kate Middleton, vista l'enorme pubblicità che ogni uscita della principessa procura. L'effetto Kate fa impennare regolarmente le vendite. Blogger e reporter ormai hanno un occhio allenato e c'è da aspettarsi che la caccia all'outfit sia solo all'inizio, ora che ricopre un ruolo più importante che in passato. Non solo: come scrive l'Express, la moda è sempre stata un asset fondamentale della corona, che spesso ha allestito mostre sugli abiti più iconici di regine e principesse proprio per spingere le visite ai palazzi reali. Buckingham Palace è pronto a rinunciare a tutto questo?