Charlene di Monaco cambia stile: addio look monocromatici, ora indossa la mantella “geometrica” Charlene di Monaco è tornata ad apparire in pubblico ma lo ha fatto con uno stile un tantino rivoluzionato. Ha detto addio ai sobri look monocromatici, lasciando spazio alle stampe geometriche colorate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton è stata costretta a prendersi una pausa dagli eventi istituzionali a causa dell'intervento all'addome a cui si è sottoposta nelle ultime ore, dunque per i prossimi mesi non apparirà in pubblico. A prendere il suo posto nei panni di icone fashion contemporanee sono le regine e principesse d'Europa che da sempre le "fanno concorrenza" quando si parla di stile. Di recente a finire al centro dell'attenzione dei media è stata la Charlene di Monaco, ricomparsa di fronte i riflettori col marito Alberto e con i figli Jacques e Gabriella dopo la Circus Parade di qualche giorno fa. Per l'occasione ha cambiato radicalmente stile, dicendo addio ai suoi tanto amati look sobri e monocromatici.

I principini Jacques e Gabriella in divisa scolastica

Il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco hanno presenziato alla 26esima edizione della Taste Week, evento che ogni anno viene organizzato all'Hermitage Hotel per far provare agli studenti delle scuole elementari due diverse ricette della cultura food contemporanea. A partecipare all'appuntamento non potevano mancare i gemellini Jacques e Gabriella, apparsi adorabili con gli stessi bomber blu con lo stemma dell'istituto che frequentano, la scuola elementare François d'Assise-Nicolas Barré. Hanno sfilato con la mamma e il papà all'arrivo, hanno posato al fianco degli altri bimbi presenti e infine hanno preso parte al banchetto.

Mantella Akris

La mantella colorata di Charlene

Ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere l'ennesimo look glamour della principessa Charlene. Da qualche tempo a questa parte aveva abituato i fan alla sobrietà delle tinte unite, dal nero al beige, fino ad arrivare all'oro in pieno stile natalizio, ora ha cambiato registro lasciando spazio alla fantasia. Ha infatti indossato una mantella reversibile firmata Akris, un modello over con la zip sul davanti decorato all-over con una stampa Principe di Galles "rivisitata". I quadroni, infatti, sono irregolari e mixano il blu naxy, il blu elettrico, il verde bosco e il rosso fuoco. Per il resto del look ha scelto solo capi dark, dal maglioncino a collo alto ai pantaloni skinny, fino ad arrivare agli stivaletti, rimanendo così fedele al suo stile.

Leggi anche Charlene di Monaco a Firenze con Alberto: brilla tra abiti di paillettes e completi candidi