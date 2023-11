Charlene di Monaco con il maglione a trecce lancia la tendenza cozy per l’inverno da copiare La principessa ha indossato un pullover intrecciato nel corso di una delle ultime apparizioni pubbliche. Il capo è un must have per la stagione fredda, comodo e versatile è la scelta perfetta per l’outfit da tutti i giorni.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco in Emilia Wickstead

Charlene di Monaco si è adattata all'abbassamento delle temperature in grande stile. La principessa si è recata in una casa di riposo del piccolo Stato autonomo assieme ai volontari di Chiens de coeur, un'associazione senza scopi di lucro che porta i cani da terapia in case di cura e ospedali, in modo da offrire al paziente un aiuto ulteriore ai pazienti. Il clima nel principato in Costa Azzurra è mite, ma l'inverno inizia a farsi sentire anche lì e Charlene di Monaco non è stata colta impreparata, sfoggiando classe ed eleganze in versione invernale.

Il maglione tricot di Charlene di Monaco

L'ex nuotatrice ha scelto per l'incontro un look total beige composto da un paio di pantaloni a gamba larga dal taglio sartoriale abbinati a un maglione di lana intrecciato firmato Emilia Wickstead da 760 euro. L'outfit è stato completato da un foulard di seta sui toni neutri ha conferito ancora più eleganza a questa mise casual.

A sinistra, Charlene di Monaco in Emilia Wickstead

Il look comfy è la tendenza di stagione

Il comfort è la parola chiave per l'inverno. La moda di questa stagione ha abbandonato gli scomodi look formali, rendendo trendy gli outfit caldi e cozy. Dai vestiti di lana oversize, comodi e avvolgenti, agli stivali che sembrano un calzettone lavorato firmati Bottega Veneta, la tendenza è quella di preferire i look quasi da casa, che prediligano il comfort.

Charlene di Monaco in Emilia Wickstead

Il maglione tricot è il capo più usato durante l'inverno, chi non possiede nell'armadio un pullover intrecciato. Perfetto in ogni colore e tonalità, il maglione è caldo e versatile e lo si può indossare sopra tutto, dai jeans ai pantaloni più sartoriali, o su una gonna dalla fantasia scozzese per ricreare un abbigliamento in perfetto stile preppy.

Al centro, Charlene di Monaco in Emilia Wickstead