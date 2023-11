La nuova tendenza è quella di indossare i calzini per uscire, ma costano più di 3mila euro Il look cozy è perfetto per la stagione invernale, e anche gli stivali si adattano. Dalle passerelle alle strade sono arrivate le scarpe che sembrano dei calzettoni in lana.

Un look Bottega Veneta Autunno/Inverno 2023-24 e gli Stivali Domenica

Ormai la comodità si è conquistata il suo spazio anche nella moda. Dopo anni di tacchi vertiginosi e dolorosi, finalmente le donne si possono liberare delle scarpe alte e camminare rasoterra. A fare il loro trionfale ingresso nell'olimpo dello stile anche gli stivali tricot di Bottega Veneta apparsi sulle passerelle Autunno/Inverno 2023-24, delle calzature che tutto sembrano meno che delle scarpe e che anzi, a primo impatto ci fanno domandare se forse non ci si sia dimenticati di essere scalzi.

Gli stivali a calzettoni

La nuova trovata della Maison di Kering è stata quella di realizzare degli stivali uguali ai calzettoni in lana, proprio quelli spessi, lavorati a maglia, che si indossano a casa con un bel maglione pesante mentre si sorseggia una tisana. "Stivali Domenica", li ha denominati il marchio, ricordando le giornate passate sul divano o sotto le coperte.

Un look Bottega Veneta Autunno/Inverno 2023-24

Bottega Veneta decide di portare questo comfort anche sulle strade, proponendo uno stivale in lana lavoirato a maglia dalla suola in pelle sottilissima e gridando al mondo che non esiste un abbigliamento troppo comodo per uscire. Certo, pur sempre per 3.500 euro. Perfetti abbinati a unvestito in lana oversize, che sta spopolando questa stagione, ricrea un look estremamente cozy, ma anche sotto uno slip dress di seta e pizzo, un abbinamento che li rende super chic.

Un look Bottega Veneta Autunno/Inverno 2023-24

Tutti pazzi per i calzettoni da passeggiata

Le star non sono riuscite a resistere al trend lanciato dal direttore creativo Matthieu Blazy. Questo nuovo must-have sarà il nuovo pezzo divisivo, amato o odiato. Per il momento, però, sembra che ai vip piaccia indossare i calzettoni per uscire. Tra le prime a seguire la tendenza Gilda Ambrosio, co-fondatrice di The Attico, che durante la Fashion Week parigina di settembre è stata vista sfoggiare proprio gli stivali Domenica alla sfilata di Loewe. Ma anche Kylie Jenner non ha resistito, fotografata assieme all'amica Hailey Bieber, mentre indossava una versione con il tacco degli stivali in maglia abbinati a un vestito in lana, tra le mode Autunno/Inverno 2023-24.