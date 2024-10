video suggerito

Perché tutti vogliono il corpo da ballerina: i rischi della nuova tendenza secondo i chirurghi Il ballet body sembra essere l’ultima tendenza che sta conquistando star e celebrities: quali sono i rischi di questo nuovo standard di bellezza che vuole avvicinarsi a un corpo naturale attraverso interventi di chirurgia plastica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli ultimi anni star e celebrities esibiscono un corpo sempre più magro, soprattutto per quanto riguarda girovita, busto ma anche il volto, con volti sempre più scavati. Oltre alla massiccia diffusione dell'Ozempic e, più in generale, della Semaglutide, un report dell'American Society of Plastic Surgeons dimostra come tantissime persone siano alla ricerca di un corpo più magro e definito anche a costo di intervenire chirurgicamente. Come se non bastassero gli standard di bellezza utopistici già diffusissimi e piuttosto pericolosi, soprattutto per le donne, l'ultima tendenza da emulare sembra essere quello del ballet body, ossia la tendenza a ricercare un "corpo da ballerina", snello, naturale e tonico.

Perché il corpo da ballerina è diventato uno standard di bellezza

La Società Americana dei Chirurghi Plastici ha nuovi dati che suggeriscono che le donne sono sempre più alla ricerca del "corpo da ballerina". Questo cambiamento è evidente nel recente rapporto ASPS 2023, dove gli aumenti del seno hanno registrato un modesto aumento del 2%, mentre le procedure di lifting del seno sono aumentate del 7%. Questi dati raccontano di un tendenziale desiderio di migliorare il proprio corpo, cercando un effetto naturale senza cambiamenti drastici. Sempre secondo il report dell'American Society of Plastic Surgeons, la perdita di peso viene spesso accompagnata dal desiderio delle pazienti di trasferire il grasso da rimuovere verso il seno: una richiesta perfettamente in linea con il corpo da ballerina, tendenzialmente identificabile come un corpo snello, naturale e sano.

Il chirurgo plastico Jerry Chidester, che fa parte dell'American Society of Plastic Surgeons, racconta come le persone che ricorrono alla Semaglutide per dimagrire cercano poi di rimettersi in forma e di tonificare il corpo. Molte donne, poi "sono alla ricerca di modi per sbarazzarsi del grasso ostinato sulla pancia e sulla schiena", motivo per il quale sono aumentati gli interventi quali la liposuzione e l'addominoplastica.

I rischi del ballet body e degli altri standard di bellezza

Secondo il rapporto, la tendenza del ballet body è caratterizzata, quindi, da un aumento dei trattamenti poco invasivi per risolvere piccoli problemi e correggere presunti difetti in maniera più naturale possibile. Reduci da decenni di star e dive alla ricerca di corpi formosi, ottenuti grazie a interventi come il famoso BBL, il Brasilian Butt Lift, ossia quell'intervento che rimodella i glutei grazie al tessuto adiposo prelevato da altre parti del corpo, ora il canone estetico, altrettanto irraggiungibile, sembra essere coperto da una patina di naturalezza. Anche le recenti sfilate hanno dimostrato chiaramente come la bolla della body positivity fosse, appunto, soltanto una bolla: sono tornati a sfilare corpi magrissimi, per niente naturali e tonici. Il ballet body, invece, sembra essere la tendenza abbracciata da star come Bella Hadid e altre ancora per mostrare un corpo asciutto e tonico: un corpo che, va detto, non è raggiungibile nemmeno dopo ore di allenamento, ma soltanto con interventi di chirurgia plastica.

È fisiologico che gli standard di bellezza si evolvano nel corso degli anni, ma quello che è bene tenere a mente che la tendenza del ballet body è frutto dei farmaci che favoriscono il dimagrimento, come la Semaglutide, e di interventi di chirurgia plastica. Inoltre, è bene sottolineare come questi standard siano raggiungibili solo da una fetta specifica di popolazione, quella privilegiata: per questo è bene scongiurare l'effetto emulazione, affinché tantissime persone, soprattutto quelle più vulnerabili, non mettano in pericolo la propria salute attraverso mezzi poco salutari.