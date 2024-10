Charlotte Casiraghi brilla tra diamanti e paillettes: gli orecchini costano 93 mila euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Charlotte Casiraghi

Non c'è serata di gala o evento fashion a cui non prenda parte e ogni volta riesce a catturare l'attenzione per la sua innata eleganza e quello stile raffinato ineguagliabile, che la rende unica: Charlotte Casiraghi è un'icona dallo stile glamour. Dopo aver partecipato alla sfilata parigina di Chanel (col look pigiama), appuntamento per lei irrinunciabile, si è spostata verso il Palais Garnier di Parigi per un altro evento degno di nota: il prestigioso Gala inaugurale della stagione del balletto. Per lei un look scintillante e prezioso.

Il look di Charlotte Casiraghi

Nell'agenda fitta di impegni di Charlotte Casiraghi, c'era qualche sera fa il Gala inaugurale della stagione del balletto, che si è tenuto presso il Palais Garnier della capitale francese. Per l'occasione, la secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi ha indossato un abito midi scintillante blu notte con maxi inserto bianco sul fondo, spalline sottili, pioggia di paillettes tono su tono e argentate. È un capo della Maison francese di cui è fedele ambassador dal 2021 e di cui è ospite fissa alle sfilate: Chanel l'ha scelta come suo volto, riconoscendo in lei un esempio di classe ed eleganza. Proprio sulle spalline del vestito, si notano proprio i due piccoli loghi a forma di doppia C, che identificano la Casa di moda da sempre. Firmate Chanel sono anche le calzature, un paio di pumps in satin nero con dettagli gioiello sui tacchi.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Quanto costano gli orecchini-camelia

Nel total look Chanel spiccano anche un paio di preziosi orecchini della Maison realizzati in oro bianco e diamanti. Costano 93 mila euro. Il fiore, la camelia bianca per la precisione, è un simbolo ricorrente che da sempre identifica la Maison. Fece la sua prima comparsa proprio addosso a Coco Chanel nel 1913 e da quel momento divenne emblema del marchio.

orecchini Chanel

Con la sua assenza di spine e la perfetta simmetria attorno ai venticinque petali, è un simbolo ornamentale che vuole comunicare bellezza, delicatezza, perfezione. Coco Chanel era innamorata della geometria di quel fiore, così perfettamente rotondo: adorava applicarla soprattutto su capi neri, in un gioco di contrasto. Ma ne era a tal punto affascinata, da portarla anche in casa, come simbolo ricorrente nell'architettura e nell'arredamento della sua abitazione.