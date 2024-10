Il look pigiama di Charlotte Casiraghi: è lei la più glamour delle sfilate di Parigi

video suggerito

Charlotte Casiraghi è da anni ambassador di Chanel e non poteva mancare alla sfilata che la Maison ha tenuto ieri pomeriggio a Parigi. Per lei niente abiti romantici e accessori gioiello in stile royals, la principessa monegasca ha preferito un originale look pigiama.

A cura di Valeria Paglionico

Si è ufficialmente chiusa la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 e sono state moltissime le Maison di fama internazionale che hanno presentato le loro collezioni con degli show spettacolari e d'impatto. Tra i nomi più attesi non poteva che esserci Chanel e non solo perché dopo 4 anni è tornata a sfilare al Gran Palais, la suggestiva location amata dal leggendario Karl Lagerfeld: dopo l'addio di Virginie Viard non è stato ancora nominato un nuovo direttore creativo, dunque la linea lanciata è stata firmata dall'ufficio stile. Nel front-row non sono mancate le star, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Charlotte Casiraghi, una delle ambassador del brand che ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile.

Le principesse di Monaco alla Paris Fashion Week

La Paris Fashion Week è tra gli eventi glamour considerati "irrinunciabili" dalla famiglia reale monegasca e a dimostrarlo è la presenza fissa delle principesse di casa Grimaldi. Dopo Beatrice Borromeo, apparsa contemporanea e chic con un completo color cammello alla sfilata di Dior, ieri è stato il turno di Charlotte Casiraghi che, come da tradizione, ha presenziato alla sfilata del brand di cui è ambasciatrice, Chanel. Per lei niente tubini fascianti, abiti romantici, fiocchi bon-ton e accessori scintillanti in pieno stile Royals, ha preferito seguire il trend dei look pigiama. Lo aveva già fatto qualche tempo fa con un elegante coordinato in seta rosa ma questa volta ha declinato la moda in una versione sbarazzina che si rivelerà perfetta per la prossima primavera.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Il "pigiama" a righe di Charlotte Casiraghi

Per l'attesa sfilata Chanel Charlotte Casiraghi ha indossato un adorabile completo a righe bianche e blu firmato Chanel (rifacendosi così alla tendenza più gettonata dell'autunno 2024). Per essere precisi si tratta di un coordinato a due pezzi caratterizzato da un paio di shorts dal fit largo e da una camicia a maniche lunghe con bottoni argentati e tasche a vista, proprio come quelle di un pigiama. Per completare il tutto non ha rinunciato ai tacchi bon-ton, ha sfoggiato un paio di décolleté nere con punta a contrasto, cinturino alla caviglia e perline dietro al tallone. Capelli sciolti a effetto messy, make-up appena accennato e sorriso a favore di camera: la principessa di Monaco è riuscita a spopolare anche "in pigiama", dando prova di essere la più glamour delle sfilate parigine.

L'arrivo di Charlotte Casiraghi al Gran Palais