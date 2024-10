Charlotte Casiraghi principessa in jeans e cardigan: è chic anche in versione casual

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Charlotte Casiraghi è una delle principesse più chic e glamour d'Europa: capace di mixare alla perfezione eleganza e comodità, riesce a essere super raffinata anche quando veste casual. Lo ha dimostrato proprio nelle ultime ore durante uno degli appuntamenti letterari organizzati in collaborazione con Chanel (nei quali è una presenza fissa). Per lei niente abiti principeschi e gioielli scintillanti in pieno stile Royal a cui ha abituato i fan, ha preferito sfoggiare un semplice e adorabile look che può essere tranquillamente "riciclato" per la vita quotidiana: ecco le foto della principessa in versione comfy.

Il look casual di Charlotte Casiraghi

Nelle ultime ore si è tenuto uno dei Rendez-vous littéraires Rue Cambon organizzati in collaborazione con Chanel e Charlotte Casiraghi, ormai da anni ambassador della Maison, non poteva mancare. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto il look che ha sfoggiato, proprio come già successo in passato quando partecipò all'appuntamento con un completo pigiama. Questa volta la principessa ha puntato tutto su un abbinamento casual in pieno stile autunnale che di sicuro sarà una fonte d'ispirazione per le fashion addicted. Affidatasi ancora una volta alla griffe francese, si è lasciata immortalare in jeans e cardigan.

Il giallo è il nuovo colore must dell'autunno?

Per quanto riguarda i pantaloni, la principessa monegasca ha scelto un modello in denim a gamba dritta decorato con dei cuoricini bianchi con all'interno il logo della Maison. Il cardigan, invece, è crop con gli orli ricamati, ha due tasche sul davanti e dei maxi bottoni gioiello in argento, la sua particolarità? È in un adorabile giallo limone, colore che si è rivelato perfetto per aggiungere un tocco di luminosità alle giornate uggiose dell'autunno. Pumps bicolor bianche con la punta nera, capelli sciolti a effetto messy e make-up appena accennato: Charlotte Casiraghi è la dimostrazione del fatto che si può essere chic anche in versione casual. In quanti prenderanno ispirazione dal suo nuovo look?

