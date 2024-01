Beatrice Borromeo, un look senza tempo per le sfilate Haute Couture di Parigi Beatrice Borromeo, giornalista italiana, ha preso parte alla sfilata di Parigi della collezione Haute Couture di Dior: il suo look semplice è simbolo di un’eleganza priva di sovrastrutture. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo ha partecipato alle sfilate Haute Couture di Parigi. Al Musée Rodin di Parigi, la giornalista italiana ha preso parte allo show di Dior. Tra i corridoi del museo parigino, Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo di Dior, ha riportato nella collezione Primavera/Estate 2024 l'eleganza primordiale degli abiti disegnati da Christian Dior. Per l'occasione, Borromeo ha indossato un look dall'eleganza senza tempo.

Beatrice Borromeo allo show di Dior

L'abito ricamato di Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo, membro della Casa Principesca di Monaco, ha sfoggiato un total look Dior Haute Couture. L'abito sui toni del bianco, del beige e del grigio appartiene alla collezione Alta Moda Autunno/Inverno 2023-2024 sempre del brand francese. I motivi ricamati dell'abito rievocano i temi principali della collezione ossia quei ricami elaborati che richiamano i colori e le forme della natura. Il vestito beige culmina, anzi piuttosto sboccia, in una cascata di ricami bianchi, ricchi di pizzo. I motivi naturali si ritrovano anche sulla giacca cropped grigia, decorata da foglie bianche.

Beatrice Borromeo in Dior

L'eleganza antica di Beatrice Borromeo

Sul look risaltano gli stivaletti alla caviglia, un modello di scarpa che riporta l'intero outfit alla semplicità di inizio Novecento. Lo stivaletto stringato alla caviglia riprende i toni dell'abito: il modello Naughtily-D è un capolavoro di artigianato, realizzato in mesh trasparente nude ricamato con farfalle e la scritta Christian Dior. Sia la parte centrale che la punta sono realizzate in finissima pelle scamosciata beige. Sul sito di Dior gli stivaletti vengono venduti a 1.390 euro.

Lo stivaletto NAUGHTILY-D di Dior

A completare l'abito non mancano anche gli accessori, come una mini bag – anche questa rigorosamente ricamata – a spalla: il modello è lo storico modello Miss Caro. Si tratta di una delle borse storiche della Maison, creata dallo stesso Christian Dior, e chiamata così in tributo alla sorella Catherine, chiamata affettuosamente Caro. Per quanto riguarda il beauty, invece, come al solito Beatrice Borromeo scegli un makeup semplice, con mascara sulle ciglia, ombretto, blush e tinta labbra sempre sui toni del nude o del rosa pesca. Un'eleganza senza tempo, quella di Dior e di Beatrice Borromeo.

La Miss Caro di Dior