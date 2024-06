Rihanna con i capelli al naturale, cortissimi e ricci: spopola il nuovo taglio della popstar

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Rihanna

Rihanna torna a giocare con il suo hairstyle. La cantante, che ha da poco lanciato la sua linea di prodotti per capelli, cambia di nuovo acconciatura proprio in occasione dell'evento dedicato a Fenty Hair. E chi meglio di lei può lasciare un brand dedicato allo styling dei capelli, visto quanto ama divertirsi con colori e tagli super di tendenza. Ad aprile 2024, la pop star aveva fatto il suo debutto sul red carpet sfoggiando una chioma biondo caramello con tanto di frangetta; soltanto un mese fa, poi, aveva di nuovo cambiato coloro optando per un rosa pesca, per poi fare ritorno alla nuances bionda. Ora, per l'ultimo red carpet a cui ha preso parte, Rihanna stupisce tutti mostrano i suoi capelli al naturale.

Rihanna con il taglio al naturale

Il nuovo hair look di Rihanna

Look total red e collier di rubini da capogiro. Rihanna incanta tutti all'evento di lancio del suo Fenty Hair a Los Angeles. A rubare la scena, però, è stato il suo nuovo taglio di capelli che la cantante sceglie di mostrare per la prima volta al naturale: niente extension, frangetta o parrucche. La pop star sfoggia un pixie cut color biondo caramello rivelando la natura della sua chioma, riccia e color biondo miele. Il taglio scelto da Rihanna è indubbiamente uno dei più glamour da portare durante l'estate 2024: fresco e grintoso, la variante riccia riesce a dare dinamicità al volto.

Rihanna con i capelli al naturale

Quest'estate, quindi, dobbiamo prepararci al ritorno dei capelli al naturale, liberi da pieghe e styling precisi e raffinati, ma che esaltano semplicemente il look che ci accompagna da sempre. Anche la nuances scelta da Rihanna è perfettamente estiva: il biondo miele è uno dei colori per capelli della stagione. Inoltre, il look dark cherry, uno dei colori dell'inverno appena passato, si sposa benissimo con il biondo dei capelli della pop star che è più raggiante che mai con questo taglio cortissimo.

Rihanna all'evento di lancio di Fenty Hair