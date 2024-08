video suggerito

Da dove viene il patrimonio degli Ambani, i più ricchi d'India: hanno speso 300 milioni per un matrimonio Si dice che la ricchezza degli Ambani sia un decimo del PIL dell'India. Ha fatto parlare lo sfarzoso matrimonio organizzato, tra i più costosi di sempre.

A cura di Giusy Dente

Anant Ambani e Radhika Merchan

Il 10% del PIL dell'India si deve a un'unica famiglia, secondo un rapporto di Barclays-Hurun, che pubblica ogni anno classifiche e ricerche sulle persone più ricche del mondo. Si tratta della famiglia Ambani. Questo patrimonio sconfinato si deve principalmente a Reliance Industries, che spazia dal settore delle telecomunicazioni alla raffinazione e commercializzazione del petrolio e del gas, fino ai servizi di streaming digitale. Ma gli Ambani, in realtà, possiedono anche molto altro. La loro infinita ricchezza ha permesso l'organizzazione di uno dei matrimoni più costosi di sempre, che ha generato fascino da un lato e indignazione dall'altro.

A quanto ammonta il patrimonio degli Ambani

Il patrimonio di famiglia ammonterebbe a circa 25,75 trilioni di rupie (280 miliardi di euro). Seguono la famiglia Bajaj in seconda posizione con una valutazione di 7,13 trilioni di rupie e la famiglia Birla al terzo posto, con una valutazione di 5,39 trilioni di rupie. Queste classifiche si basano sulle valutazioni aziendali chiuse il 20 marzo 2024 e la metodologia esclude tutti gli investimenti privati ​​e le attività liquide.

La famiglia Ambani

Mukesh Ambani, 67 anni, è presidente e amministratore delegato di Reliance Industries: è l'uomo più ricco dell'Asia secondo la classifica di Forbes di luglio 2024. Sua moglie Nita Ambani è la fondatrice e presidente della Reliance Foundation, il ramo di responsabilità sociale aziendale della Reliance Industries. È stata di recente eletta anche membro del Comitato Olimpico Internazionale. La coppia ha tre figli: Akash Ambani è presidente di Reliance Jio, il gigante delle telecomunicazioni; Isha supervisiona la divisione vendita al dettaglio; Anant lavora nel settore energetico.

Radhika Merchan

La casa di famiglia si trova a Mumbai e si chiama Antilia, un edificio di 27 piani: è la seconda residenza più costosa al mondo dopo Buckingham Palace! È stata valutata 4,6 miliardi di dollari nel 2023. Si trova nell'elegante Altamount Road a South Mumbai, una zona residenziale particolarmente prestigiosa e lussuosa. È dotata di tre eliporti, un garage per 168 auto, diverse piscine, quattro livelli di giardini a risparmio energetico, un cinema da 50 posti e un centro fitness. Ma gli Ambani possiedono anche una dimora a Chorwad, nel distretto di Junagadh dello stato indiano occidentale del Gujarat, una dimora più volte restaurata e con alcune aree aperte ai visitatori.

Anant Ambani

A Dubai, Mukesh Ambani possiede una villa sulla spiaggia di Palm Jumeirah Island, che ha acquistato nell'agosto 2022 per una cifra presumibilmente di 80 milioni di dollari: è dotata di 10 camere da letto e una spiaggia privata lunga 70 metri. Ma non è tutto. Nel 2021, Mukesh Ambani ha acquistato Stoke Park nel Buckinghamshire, che un tempo apparteneva alla regina Elisabetta I. Era un famoso e storico golf e country club, attualmente chiuso per ristrutturazione: sembra che diventerà un hotel a 7 stelle. L'iconica tenuta è stata protagonista di diversi film, tra cui la serie Netflix di successo The Crown, girata proprio qui.

Anant Ambani e Radhika Merchan

Infine, Mukesh Ambani possiede anche una quota di controllo del 73,4 % del Mandarin Oriental di New York City, enorme hotel da 248 camere amatissimo dai reali e dai divi di Hollywood. Si aggiunge all'elenco la Mumbai Indians, una squadra di cricket. Il conglomerato possiede anche la squadra Mumbai Indians che gioca nella Women's Premier League, la squadra MI Cape Town che gioca nella SA20 in Sudafrica, la MI Emirates che compete nell'International League T20 (ILT20) negli Emirati Arabi Uniti e la MI New York che compete nella Major League Cricket (MLC).

Anant Ambani e Radhika Merchan

Quanto è costato il matrimonio di Mukesh Ambani

Gli esagerati festeggiamenti per le nozze del figlio 29enne di Mukesh Ambani, sono iniziati a marzo e sono culminati in una sfarzosa celebrazione di tre giorni a luglio. Sono arrivati invitati da ogni parte del mondo per Anant Ambani e Radhika Merchan: celebrità come Kim e Khloé Kardashian, leader mondiali come Tony Blair e Boris Johnson. Per esibirsi in uno degli eventi nuziali, pare che Rihanna sia stata pagata tra gli 8 e i 9 milioni di dollari. Il costo totale esatto dei festeggiamenti non è stato rivelato, ma secondo le stime supererebbe i 300 milioni di dollari.