Mario Giordano: “Fedez è furbo, cavalca polemiche che danno visibilità e poi si trasformano in soldi” Mario Giordano torna sulle accuse di Fedez in merito a un’inchiesta di Fuori dal coro sulla sua presunta omosessualità adolescenziale: “È un personaggio molto furbo, riesce a cavalcare polemiche che gli danno visibilità e poi si trasformano in soldi. Io preferisco modelli diversi”.

Mario Giordano torna sulle accuse di Fedez in merito a un'inchiesta di Fuori dal coro sulla sua presunta omosessualità adolescenziale. L'attacco sferrato nelle stories di Instagram, che ha scatenato una potente shitstorm contro il giornalista di Rete 4: "Ha usato parole e toni nei miei confronti che mi sembrano oggettivamente esagerati. A partire dal body shaming: è vero, ho una voce brutta e una faccia brutta, ma voglio essere criticato non per il mio aspetto ma per quello che faccio. E di errori ne posso aver commessi tanti in 30 anni di giornalismo", ha dichiarato al Corriere. "È un personaggio molto furbo, riesce a cavalcare polemiche che gli danno visibilità e poi si trasformano in soldi. Io preferisco modelli diversi", ha aggiunto.

Nessuna inchiesta sulla presunta omosessualità di Fedez

Torna anche rimbalzando nuovamente l'accusa in sé, quella di aver manovrato la giornalista che avrebbe chiamato gli amici storici di Fedez per recuperare prove sulla presunta omosessualità: "Non ho mai dato indicazioni di fare un’inchiesta sulla presunta omosessualità di Fedez. E mi spiace per questi insulti esagerati. Casco dal pero. Non esiste, io non ho mai programmato e non ho in programma nessun servizio di questo tipo a Fuori dal coro. Martedì andranno in onda inchieste sui temi di cui mi occupo da sempre e che interessano i problemi dei cittadini: parlerò di crisi economica e di disoccupazione, di sicurezza, di chi ha la casa occupata e non riesce a rientrare in possesso della sua abitazione. Queste sono le battaglie su cui sto spendo le mie energie. Non ci sarà niente su Sanremo".

A Fanpage.it: "La giornalista? Una scheggia impazzita"

La giornalista in questione, come dichiarato anche a Fanpage.it, sarebbe "una scheggia impazzita" e Mario Giordano lo ha ribadito sulle pagine del Corsera: "È una collaboratrice che lavora con diversi programmi Mediaset e anche con noi, ma non posso rispondere di tutto quello una persona fa: se accoltella qualcuno per strada, io non posso essere certo ritenuto responsabile".

Il fastidio per l'atto sessuale simulato a Sanremo

Al Festival di Sanremo 2023, una scena in particolare non sarebbe piaciuta al noto giornalista Mediaset: "Quella che mi ha dato più fastidio è l’atto sessuale mimato, stavo guardando in tv il Festival con i miei figli e quella scena non mi è piaciuta, è la cosa più volgare ma quella di cui si è parlato di meno".