The Ferragnez: Sanremo Special, quando esce il nuovo capitolo della serie su Amazon Prime Video Arriva il 14 settembre su Prime Video un nuovo capitolo della serie The Ferragnez, ovvero “The Ferragnez: Sanremo Special” dedicato interamente alla settimana sanremese. Dalla preparazione di Chiara Ferragni, alla nota lite con Fedez, tutto quello che vedremo nel nuovo appuntamento seriale con la coppia più chiacchierata d’Italia.

A cura di Ilaria Costabile

In foto Chiara Ferragni e Fedez, in The Ferragnez: Sanremo Special

Dopo la messa in onda della seconda stagione di The Ferragnez, arriva la data d'uscita della puntata più attesa della serie, quella dedicata a Sanremo 2023, ovvero The Ferragnez: Sanremo Special, episodio in cui si segue l'avventura di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttrice, accanto ad Amadeus. La puntata speciale sarà disponibile su Prime Video a partire dal 14 settembre.

Cosa vedremo in The Ferragnez: Sanremo Special

L'esperienza sanremese meritava un contenuto a parte che, quindi, non fosse accorpato al racconto della quotidianità della famiglia più chiacchierata d'Italia. Dopo una preparazione durata mesi, l'imprenditrice digitale più famosa al mondo è pronta a cimentarsi in questa nuova avventura e affrontare uno dei palcoscenici più ambiti dello spettacolo italiano. Ed è proprio dalla preparazione, dai mesi di lavoro affrontati per gestire un evento così importante, che parte il racconto di Chiara Ferragni che in questa nuova sfida è accompagnata anche da suo marito Fedez. Il cantante è Sanremo, non solo in veste di consorte, ma anche per condurre delle puntate speciali di Muschio Selvaggio, il suo seguitissimo podcast e salire, come ospite, sul palco dell'Ariston che solo due anni prima lo aveva visto in gara.

In foto Fedez in The Ferragnez: Sanremo Special

La lite tra Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo

Ciò che il pubblico, però, vuole scoprire è quanto è accaduto dietro le quinte del Festival, quando si è parlato di una lite tra i due che avrebbe anche minato l'equilibrio della coppia, per qualche tempo più distante del solito. Le immagini catturate in quei momenti, quindi, spegneranno la curiosità di chi avrebbe voluto sapere qualcosa in più sull'accaduto e si è dovuto attenere ad una lunga attesa. Sarà, quindi, assistendo allo speciale che si scoprirà cosa sia davvero accaduto tra i due? Stando a quanto emerge dal primo trailer, pare di sì.