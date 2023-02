Discussione Fedez Ferragni a Sanremo 2023, l’autore del Festival: “Non vi dirò cosa si sono detti” Cosa è successo tra Chiara Ferragni e Fedez sul palco dell’Ariston durante la finale di Sanremo 2023? Il giornalista tra gli autori del Festival, Federico Taddia, è uno dei testimoni oculari della presunta lite, su Instagram ha commentato: “Ho cancellato il video, ho provato una tenerezza infinita per Fedez”

Il presunto litigio tra Chiara Ferragni e Fedez sul palco dell'Ariston, durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023, continua a destare curiosità. Mentre Fedez è tornato sui social network dopo un breve silenzio rendendo pubblica una dedica per la moglie, sul profilo della co-conduttrice non c'è alcuna traccia del marito. Se sia stato il bacio con Rosa Chemical a far storcere il naso all'imprenditrice digitale o meno non è stato reso noto ma c'era qualcuno a riprenderli da vicino che sarebbe a conoscenza della verità. Federico Taddia, giornalista tra gli autori del Festival, ha commentato la vicenda su Instagram rendendo pubbliche le foto scattate durante la lite: "Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul backstage: sono solo affari loro".

Il racconto di Federico Taddia

Su Instagram il giornalista tra gli autori del Festival di Sanremo 2023 ha commentato la vicenda che vede Fedez e la Ferragni protagonisti sul palco dell'Ariston di cui lui stesso è stato testimone oculare. Federico Taddia ha condiviso le immagini scattate al momento del presunto litigio, poi ha spiegato: "Ridevo. Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l'ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l'ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre". Il giornalista ha continuato, tirando in ballo il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, un presunto motivo della lite: "Ridevo, perché era dai tempi dell'adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni". Poi ha concluso, spiegando di non avere il video dello scontro ripreso da vicino: "(Non ho il video, inutile che me lo chiediate: l'ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul backstage: sono solo affari loro)".