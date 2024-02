Khaby Lame sarà l’agente segreto 00KHABY in un film d’azione: “Recitare è sempre stato il mio sogno” Il TikToker italiano, tra i più seguiti al mondo, farà il suo debutto cinematografico come agente segreto 00KHABY in una commedia d’azione internazionale. Da Tik Tok, alla tv per arrivare al cinema. Il successo di Khaby Lame non sembra arrestarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dalla piccola cornice di TikTok al grande schermo, la scalata di Khaby Lame verso il successo non accenna a rallentare. Il TikToker è pronto per il debutto al cinema, protagonista in una commedia d'azione in lingua inglese intitolata 00KHABY. Nel film, prodotto da Marco Belardi, indosserà i panni di un agente segreto. In attesa del grande salto, il TikToker il 4 febbraio prenderà parte ai Grammy Awards e il 12 febbraio parteciperà a una campagna di marketing per il Super Bowl.

ooKHABY, la trama del film

Su Instagram Khaby Lame ha già cambiato il suo nome utente in @khaby00, forse segnale di impazienza per l'uscita del film di cui sarà protagonista nel ruolo di agente segreto "per caso". Ambientata tra Italia, Stati Uniti, Monte Carlo, Dubai e Costa Azzurra, la pellicola racconterà la storia di un fattorino di Just Eat che in seguito all'incontro con uno scienziato dissidente verrà reclutato dalla CIA per ingannare i servizi segreti nemici. Come si legge nella sinossi del film: "Mentre fugge dai trafficanti d'armi e ruba campioni di DNA, il goffo agente segreto deve fare i conti anche con la gelosa fidanzata italo-cinese e il suo fastidioso fratellino. Alla fine, grazie a un mix di astuzia, fortuna e il suo incrollabile ottimismo, riuscirà a sventare nientemeno che la Terza Guerra Mondiale”.

La carriera di Khaby Lame: dalla tv al cinema

Non vuole essere sostituito da uno stuntman nelle scene d'azione, per questo si è sottoposto a un intenso allenamento fisico. La notizia, diffusa da un comunicato di Khaby Lame, fa eco a un'altra importante dichiarazione: "Recitare è sempre stato il mio sogno, ma non voglio improvvisare. Sono pronto ad approfondire i miei studi di recitazione e di inglese per dare il meglio di me". Fuori da Tik Tok, Lame aveva già preso parte al programma di “Italia's Got Talent” come giurato, è stato personaggio di un videogioco e volto del marchio di abbigliamento Hugo Boss.