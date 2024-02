Prosciolto il regista Michael Bay: era stato accusato di crudeltà contro i piccioni sul set di un film Il regista americano Michael Bay, che ha filmato film come “Transformers”, è stato prosciolto dall’accusa di avere maltrattato i piccioni utilizzati sul set del film “Six Underground”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Michael Bay, regista americano che ha filmato pellicole come “Transformers”, “Armageddon” e “Bad Boy”, è stato prosciolto dall’accusa di avere maltrattato i piccioni sul set del film “Six Underground”. A scagionarlo dalle accuse è stato il giudice del tribunale di Firenze Paolo De Meo nel corso dell’udienza predibattimentale celebrato lunedì 19 febbraio. A citare a giudizio il regista era stato il pubblico ministero Christine Von Borries in seguito a un esposto presentato dal fotografo amatoriale M. S. che aveva documentato quanto accaduto sul set del film durante una scena girata a Firenze ad agosto 2018.

Le accuse del fotografo

Secondo l’accusa del fotografo, un gruppo di piccioni sarebbe stato scaraventato con violenza contro il parabrezza di un’automobile nel corso della realizzazione di una scena. Il regista si era difeso respingendo ogni accusa di crudeltà. Aveva inoltre aggiunto che per girare la scena in questione sul set era stata prevista la presenza di un veterinario e di un colombofilo.

Perché Michael Bay è stato scagionato

Nel corso dell’udienza tenutasi oggi, il giudice ha stabilito che non ci fu crudeltà contro i piccioni: “Le affermazioni di S. – intrinsecamente dubbie avendo egli altresì dichiarato che la polvere alzata dall’auto medesima rendeva scarsamente intellegibile cosa fosse davvero successo – sono contraddette dall’assenza di cadaveri di piccioni e anche delle penne asseritamente perse dagli stessi sul luogo dei fatti, dal regolare rientro dei volatili alla base in modo del tutto autonomo, dalle univoche e concordanti dichiarazioni in senso contrario di tutte le persone sentite e infine dalle citate fotografie presenti agli atti che mostrano una apprezzabile distanza fra il punto di rilascio degli uccelli e l’autovettura in arrivo…”. A margine della decisione del giudice, l’avvocato che difende il regista, Fabrizio Siggia, ha commentato: “Esprimiamo grande soddisfazione anche per il corretto utilizzo dell’udienza filtro. Il regista Bay è risultato estraneo alle accuse così come sostenevamo”.