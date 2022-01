Khaby Lame, da TikTok alla moda: disegnerà una capsule collection per Boss Si apre una nuova fase per Hugo Boss: il rebranding passa da un nuovo logo e da una campagna con star internazionali, incluso l’italiano Matteo Berrettini.

Hugo Boss è in pieno rebranding e si affida alle star dello sport e dei social. La nuova campagna "Be Your Own Boss" avrà star come Hailey Bieber a Kendall Jenner, dal tennista Matteo Berrettini a Khaby Lame. La casa di moda ha annunciato una lunga partnership con il tiktoker di Chivasso, che comprende anche una capsule collection. Si apre una nuova fase per Hugo Boss, che vuole definire un'identità più moderna, in grado di attrarre un pubblico più giovane e internazionale. Nuovo logo, nuova campagna e nuove strategie: BOSS, la linea principale, punterà ai millennial, mentre HUGO si rivolge alla generazione Z, cioé adolescenti e ventenni.

Il nuovo CEO Daniel Grieder, arrivato a giugno 2021, ha deciso di "rifare il look" al marchio. La linea principale si rivolge ai millennials con la campagna #BeYourOwnBoss. Il fotografo Mikael Jansson ha immortalato testimonial d'eccezione: oltre alle modelle Kendall Jenner e Hailey Bieber ci sarà il tennista Matteo Berrettini, la finale del torneo di Wimbledon nel 2021. Il campione oggi è corteggiatissimo dalla moda ed è stato tra gli ospiti del Met Gala 2021. Non poteva mancare Khaby Lame, che lo scorso settembre sfilò per BOSS alla Milano Fashion Week. Da allora è testimonial del brand e sta lavorando a una capsule collection in collaborazione con BOSS.

La linea Hugo, per la gen Z

Hugo invece parla alla Generazione Z e propone capi streetwear e capi accessibili di sartoria moderna. "Quando qualcuno ha finito di studiare e sta iniziando il suo primo lavoro, il primo abito che comprerà è un abito Hugo", dice Grieder. Volti della campagna sono la ballerina Maddie Ziegler, la modella Adut Akech e il rapper coreano-americano Big Matthew. Il canale principale sarà ovviamente TikTok. L'obiettivo è riconquistare un chiaro posizionamento nel mercato: “Negli ultimi sei anni, Hugo Boss ha mantenuto la sua consapevolezza del marchio, ma ha perso in modo decisivo la sua rilevanza nel settore della moda – ha spiegato in un'intervista a Vogue – Il patrimonio è eccezionale e mi sono reso conto che il potenziale di questo marchio è enorme, ma dobbiamo riformularlo".