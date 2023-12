Chiara Ferragni rompe il silenzio social: il like per il compleanno della sorella Valentina Chiara Ferragni torna attiva su Instagram con un like: questa mattina il padre ha condiviso un post dedicato a Valentina Ferragni e partecipe all’affetto anche Chiara che non ha nascosto il suo apprezzamento. L’ultima mossa social risale al 18 dicembre, giorno in cui ha condiviso il video di scuse per la vicenda Balocco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni torna sui social, ma con un piccolo gesto, un like. L'imprenditrice digitale al centro della vicenda dei pandori Balocco, dopo il video di scuse dello scorso 18 dicembre, era sparita dai social. Dopo essere stata paparazzata al Parco Sempione con i figli e la mamma Marina di Guardo poco prima di Natale, si sarebbe rintanata nel suo lussuoso attico a Milano e da allora ogni sua traccia è sparita. Neanche sul profilo del marito Fedez è mai comparsa: protagonisti delle stories degli ultimi giorni solo Leone e Vittoria, i figli. Ha deciso di ‘rompere il silenzio' con un like al padre, Marco Ferragni, che nelle ultime ore ha dedicato un post a Valentina Ferragni in occasione del suo compleanno.

Il post di Marco Ferragni con il like di Chiara

Marco Ferragni questa mattina ha aggiornato il profilo Instagram con due foto insieme alla figlia Valentina. Oggi l'influencer compie 31 anni: "Buon compleanno piccola Vale" ha scritto papà Ferragni e tra i like è comparso anche quello di Chiara Ferragni, partecipe all'affetto per la sorella.

L'imprenditrice sarebbe pronta a collaborare con la Procura

Chiara Ferragni, assente dai social da oltre una settimana, si sarebbe muovendo ora per collaborare con la Procura dopo le accuse di falsa beneficenza. I legali dell'imprenditrice digitale a LaPresse hanno escluso l'esistenza di reati sul caso dei pandori griffati venduti con Balocco su cui stanno indagando ora le Procure di Milano, Trento, Cuneo e Prato: si sono detti preparati a fornire tutti i chiarimenti del caso agli inquirenti. L'operazione commerciale è costata alla Ferragni un milione di euro di multa e la lente di ingrandimento anche sulle uova di Pasqua benefiche per Dolci Preziosi. Per quell’operazione sarebbero stati donati 36mila euro in beneficenza dalla sola azienda, tempo prima, a fronte di un cachet per l’influencer di oltre 1 milione di euro.