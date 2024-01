Coca-Cola conferma: “Abbiamo lavorato con Chiara Ferragni nel 2023, non andremo oltre” Coca-Cola ha diffuso una nota ufficiale per chiarire i rapporti con Chiara Ferragni. L’influencer è stata testimonial per il brand nel 2023 ma non lo sarà più nel 2024. L’azienda non chiarisce i motivi di questa rottura. Coca-Cola non è la prima azienda a prendere le distanze da Chiara Ferragni dopo il caso dei pandori Balocco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Con una nota ufficiale, Coca-Cola ha confermato la fine della collaborazione con Chiara Ferragni per una serie di campagne pubblicitarie. Si legge: “Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti”. Oggi il quotidiano Repubblica aveva anticipato la rottura, spiegando che l’influencer era stata scelta come testimonial per una campagna pubblicitaria da far partire per la fine di gennaio.

Nella nota rilanciata dalle agenzie stampa non ci sono riferimenti sui motivi dello stop. Non è difficile immaginare che alla base di questa scelta ci sia il caso dei pandori Balocco per cui Chiara Ferragni ha ricevuto una multa dall’Antitrust. Dall’esplosione dello scandalo Chiara Ferragni ha iniziato un lungo silenzio sui social che si è interrotto solo il 3 gennaio. Al netto di un video di scuse pubblicato il 18 dicembre, Chiara Ferragni non è più tornata pubblicamente sull’argomento. Prima di Coca-Cola anche l'azienda di occhiali Safilo aveva scelto di chiudere i rapporti con l'influencer.

Il caso della campagna pubblicitaria per Natale

Una segnale della rottura tra Chiara Ferragni e Coca-Cola era già arrivato nelle scorse settimane. L’influencer aveva iniziato con Coca-Cola anche una campagna per Natale. Da quello che si può ancora vedere sulla Libreria Inserzioni di Facebook la campagna vedeva come testimonial Chiara Ferragni e Babbo Natale, intenti a pranzare con pizza e Coca-Cola.

La campagna si è fermata il 21 dicembre, appena prima delle feste natalizie. Allora però l’azienda non si era esposta su questo stop. Per Natale la campagna di Chiara Ferragni giocava sul meme della pizza rigenerata dall'influencer. Non è noto invece quale fosse il tema della campagna pubblicitaria prevista per fine gennaio e nemmeno dove dovesse essere trasmessa.