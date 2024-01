Chiara Ferragni su Instagram, operazione Capodanno fallita: Fedez non basta per sedare gli animi Chiara Ferragni torna su Instagram per pochi attimi nei video di Capodanno del marito Fedez, che non riesce a sedare gli animi sui social. Offese accese e ironia al vetriolo, poi il negozio di Roma vandalizzato con le scritte Bandita e Truffatrice. Cronaca della fine di un anno che non ha lasciato sperare in un inizio migliore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"E il pandoro quando lo cacciate?": le offese su IG

I tentativi di Fedez di abbassare il tono degli insulti e riportare una parvenza di normalità sui loro profili social non è del tutto riuscito. Anzi, rispetto l'immagine di Chiara Ferragni possiamo dire che sia addirittura fallito. Perché tenerla laterale per settimane, parcheggiata in salotto fuori dall'obiettivo del cellulare, mentre padre e figli continuavano la loro vita in una sitcom orfana di madre, non ha restituito la distensione che forse ci si aspettava. Come se la punizione non fosse ancora durata abbastanza. "E il pandoro quando lo cacciate?", lamentano nei commenti, lanciando frecciate che schivano completamente lo spirito di un Capodanno che avrebbe voluto imporsi nel segno di un cambiamento.

Il 2023: un anno iniziato male e finito peggio

La nota imprenditrice digitale, finita nella tormenta mediatica dei panettoni Balocco per pubblicità ingannevole, veste di rosso e cerca di ridere spensierata nel suo attico di City Life a Milano. I piani erano diversi, avrebbe dovuto trovarsi in qualche località sciistica di lusso a fare dirette in una baita sorseggiando vin brulé e facendo i suoi amati fit-check, e invece la famiglia Ferragnez si è dovuta "accontentare" dei suoi 400 mq di casa e della sala cinema privata sapientemente organizzata a ridosso del salotto.

Lì sia Leone che Vittoria hanno potuto accogliere i piccoli amici per una partita alla playstation e qualche cartone animato, pronti a salutare il 2023 in anticipo. Un anno nefasto, iniziato con il putiferio del Festival di Sanremo e il bacio di Rosa Chemical e proseguito con mille alti e bassi, voci di crisi, terapie di coppia, studi di avvocati per consulenze su presunte ipotesi di separazione. In aggiunta, i problemi di salute di Fedez, che hanno preoccupato non poco Chiara Ferragni e bloccato di nuovo la narrazione social per via del momento delicato vissuto in ospedale.

Le reazioni social e il piano per salvare il 2024

Una vita che è andata a singhiozzo e che non accenna a stabilizzarsi in questo inizio 2024. Un like a un post sull'oroscopo di Natale di Luigi Torres Cerciello ha mostrato l'assenso della influencer ad alcuni aspetti del segno del Toro (è nata il 7 maggio), in particolare in merito alle negatività che si sono abbattute sulle feste e alla capacità di resistere alle avversità, di non farsi assorbire del tutto dalle emozioni negative. Piccoli cenni su pagine social che le saranno capitate per caso, come la foto di papà Marco con la sorella Valentina in occasione del suo compleanno.

La task force messa su per salvare il soldato Ferragni starà sicuramente studiando nuove mosse per farla risalire da questa china reputazionale. Qualcosa che sta danneggiando il suo brand, gli affari con marchi esterni, la quotidianità sui social e la quiete della sua famiglia. Neve rosa sul suo pandoro, l'unica possibile in questo anno di isolamento in città.