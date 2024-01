Chiara Ferragni riappare a capodanno, l’imprenditrice in un video pubblicato da Fedez In un video pubblicato da Fedez torna a farsi vedere Chiara Ferragni. Nella clip la famiglia festeggia anticipatamente la mezzanotte per consentire ai bambini il countdown ed è proprio Ferragni a svelare il trucco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Ferragni torna a farsi vedere in video. L'imprenditrice, da molti giorni in silenzio social dopo il caso pandoro da cui è stata travolta, compare in un video del marito Fedez pubblicato la sera di capodanno. Si vede la famiglia in clima di festa, anticipare i festeggiamenti per la mezzanotte e consentire ai bambini di festeggiare prima di addormentarsi. "Buon anno in anticipo", si legge nella didascalia al video di Fedez.Nella breve clip pubblicata da Fedez, Chiara Ferragni sorride per i festeggiamenti simulati ed è proprio lei a svelare il trucco, mostrando l'orologio che al momento del countdown segna le 21.

Il silenzio social di Chiara Ferragni

Da parte di Ferragni è l'unica presenza sui social degli ultimi giorni, l'imprenditrice si sta manifestando sulle piattaforme solo attraverso reaction ad amici e parenti,come era successo nei giorni scorsi per suo padre. Quanto al resto, permane il suo silenzio accrescendo il valore di quello che sarà il suo primo post nel momento in cui si passerà a una fase successiva della gestione della crisi reputazionale da cui è stata travolta nelle scorse settimane.

L'imprenditrice sarebbe pronta a collaborare con la Procura

Intanto Ferragni parrebbe intenzionata a collaborare con la Procura dopo le accuse di falsa beneficenza. I legali dell'imprenditrice digitale a LaPresse hanno escluso l'esistenza di reati sul caso dei pandori griffati venduti con Balocco su cui stanno indagando ora le Procure di Milano, Trento, Cuneo e Prato: si sono detti preparati a fornire tutti i chiarimenti del caso agli inquirenti. L'operazione commerciale è costata alla Ferragni un milione di euro di multa e la lente di ingrandimento anche sulle uova di Pasqua benefiche per Dolci Preziosi. Per quell’operazione sarebbero stati donati 36mila euro in beneficenza dalla sola azienda, tempo prima, a fronte di un cachet per l’influencer di oltre 1 milione di euro.