Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma, sulla vetrina: "Bandita! Truffatrice!" Non si placano le polemiche intorno alla figura di Chiara Ferragni dopo la multa ricevuta dall'Antitrust per il caso "Pandoro". Vandalizzato il negozio romano della influencer. Sulla vetrina e sulla targa sono comparse le scritte "Bandita" e "Truffatrice".

A cura di Stefania Rocco

Il 2024 comincia all’insegna delle polemiche per Chiara Ferragni. Dopo i commenti denigratori ricevuti sotto il video postato dal marito Fedez il 31 dicembre scorso, l’influencer finisce di nuovo nel mirino degli haters. Questa volta a finire nel mirino è stato il suo store in via del Babuino a Roma, con la vetrina e la targa vandalizzati da un contestatore anonimo con le scritte “bandita” e “truffatrice”. Il video che mostra gli insulti ricevuti da Ferragni è diventato rapidamente virale su TikTok. Decine i commenti di chi si dice d’accordo con l’atto di vandalismo subito da Chiara. Numerosi, per fortuna, anche coloro che contestano il trattamento ricevuto dall’influencer che sta subendo una pericolosa ondata d’odio.

Chiara Ferragni ricompare sui social dopo lo scandalo Pandoro

Il profilo Instagram di Chiara Ferragni continua a tacere. Dopo il video in cui si scusava annunciando che avrebbe donato 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino, Chiara ha preferito allontanarsi completamente dai social, probabilmente in attesa che le polemiche si plachino. Al momento, tuttavia, le contestazioni proseguono e quella che un tempo era considerata la regina italiana di Instagram si trincera dietro un assoluto silenzio. A interromperlo per qualche istante è stato il marito Fedez che, poche ore fa, ha postato un video girato mentre la famiglia Ferragnez festeggiava la mezzanotte del 31 dicembre 2023. Nel filmato compare anche Chiara, sorridente e vestita di rosso accanto ai suoi bambini. Ma i commenti postati dagli utenti sotto quel breve filmato dimostrano che il pubblico che fino a qualche settimana fa seguivo la coppia non è ancora pronto a passare sopra quanto accaduto recentemente con il cosiddetto scandalo Pandoro.

Chiara Ferragni “pronta a collaborare con la procura”

Nel frattempo, lo studio legale Bana di Milano, che assiste l’influencer, ha precisato a LaPresse che Ferragni è “pronta a collaborare con qualsiasi procura in Italia”. I legali dell’influenzar stigmatizzano il “gioco al massacro” subito dalla donna nelle ultime settimane. Né Ferragni né le sue società, per il momento, hanno rilasciato alcuna dichiarazione.