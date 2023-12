“Integrità e buona fede”: cosa dice il codice etico Safilo che ha chiuso i rapporti con Chiara Ferragni Non c’era alcuna possibilità che l’accordo tra l’azienda e Chiara Ferragni continuasse dopo il caso Balocco. Ecco il codice etico dell’azienda che l’influencer avrebbe violato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

96 CONDIVISIONI condividi chiudi

La giornata di ieri è stata molto dura per le aziende di Chiara Ferragni. Il gruppo Safilo ha interrotto l'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio della popolare influencer. È stato il primo effetto collaterale legato al caso del Pandoro Balocco "Pink Christmas" e della sentenza da un milione di euro per pubblicità ingannevole comminata dall'Antitrust. Fanpage.it ha letto il codice etico della società di occhiali da sole e da vista: "Safilo si impegna a promuovere una cultura aziendale basata sull’onestà, l’integrità, la correttezza e la buona fede, oltre, naturalmente, a rispettare le leggi in vigore in ciascun paese dove il Gruppo opera". Non c'era alcuna possibilità che l'accordo tra l'azienda e Chiara Ferragni continuasse dopo il caso Balocco.

È stata danneggiata la reputazione di Safilo?

Fanpage.it ha contattato i responsabili della comunicazione di Safilo. L'azienda ha preferito non aggiungere dichiarazioni rispetto al comunicato rilasciato. Il loro marchio, però, si è sentito danneggiato proprio in ragione di un rigido quanto trasparente codice etico adottato dall'azienda che dice: "Abbiamo tutti il dovere di applicare gli standard etici del Worldwide Business Conduct Manual e di usare buon giudizio". Il Worldwide Business Conduct Manual è un manuele che raccoglie gli standard etici a cui fare riferimento e le domande che sono da porsi:

Questa condotta lavorativa è legale? È coerente con il Worldwide Business Conduct Manual e con gli OVPC?

Potrebbe essere considerata non etica o disonesta?

Influenzerà negativamente altre persone (dipendenti, investitori, clienti o consumatori)?

Potrebbe danneggiare la reputazione di Safi lo o mettere a rischio l’Azienda? Come apparirebbe sulla prima pagina di un giornale?

Pertanto, in riferimento a questi quattro punti, Chiara Ferragni avrebbe influenzato negativamente dipendenti, investitori, clienti e consumatori, oltre a considerare danneggiata la reputazione dell'azienda, data la numerosa copertura stampa di queste ore.

Leggi anche Caso pandoro, la Guardia di Finanza acquisirà i contratti tra Chiara Ferragni e Balocco