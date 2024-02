Chi è più ricco tra Fedez e Chiara Ferragni: l’analisi dei patrimoni Chiara Ferragni e Fedez, noti ai social come i Ferragnez, sono due fra gli imprenditori più noti in Italia, almeno per il loro seguito sui social. Ognuno di loro ha una fitta rete di affari che vanno dalla gestione dei content creator alla moda, passando per pubblicità e musica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Lo stile di vita che Fedez e Chiara Ferragni ci hanno mostrato in questi anni è alto. Entrambi hanno iniziato a raccontarsi sui social quando il loro tenore era paragonabile a quello della media degli italiani, o quasi. Nei suoi primi vlog Fedez viveva in appartamento come tanti, si lamentava del costo di una bottiglia di vodka in discoteca e i suoi amici per il compleanno gli regalavano un forno a microonde. Chiara Ferragni studiava Giurisprudenza in Bocconi, veniva da una famiglia più agiata di quella di Fedez, ma anche lei era una ragazza che improvvisava i suoi outfit su Netlog.

Poi i riflettori si sono accesi. È arrivato il successo, sono arrivati i soldi, le copertine, le aziende e gli investimenti. Gli affari si sono moltiplicati. Sia quelli da soli, la maggior parte, che quelli insieme. Fedez prima con la musica, poi con i podcast e il management dei content creator. Chiara Ferragni con la moda, la pubblicità e poi con i brand firmati direttamente da lei. E poi insieme con il progetto The Ferragnez, la serie trasmessa da Amazon Prime. Ora il caso dei pandori Balocco e il rischio e quella che sembra la fine del loro matrimonio.

Tra società, holding, case e auto il patrimonio accumulato dai Fedez e Chiara Ferragni è diventato consistente. Certo, negli ultimi giorni è girato anche un audio di Fedez in cui dice di non avere intestato niente e di essere tecnicamente nullatenente ma si tratta di un meccanismo usato da molti imprenditori: invece di intestarsi direttamente un’auto o una casa preferiscono intestarle alle loro società. Nulla di strano o illegale.

Le case dei Ferragnez: il mega attico a Milano e Villa Matilda

Una premessa. Le informazioni che riportiamo in questa analisi sono quelle relative ai beni e alle società che sono state rese pubbliche dai due. Certo, la quantità di informazioni che hanno diffuso sui social come sappiamo è notevole ma i beni di cui sono in possesso attraverso le loro società potrebbero essere anche più consistenti di questo elenco.

L’immobile più noto è la casa di City Life. Un attico che secondo Immobiliare.it supera i 300 metri quadrati, senza contare il terrazzo. Dentro c’è una cabina armadio enorme, una sala cinema e un lungo elenco di stanze con interni di design. L’attico è noto soprattutto per il numero di volte in cui i due ne hanno parlato sui social prima di trasferirsi in modo definitivo nel dicembre del 2023, appena prima dello scoppio del caso pandoro.

Il valore di questo immobile è stato comrpato per 4,5 milioni di euro, dato in crescita se pensiamo anche a tutti gli interni e le opere d’arte con cui è arredato. Il suo acquisto è passato attraverso la Ferragni enterprise, società semplice di proprietà della Sisterhood. Come intuibile quindi tutta l’operazione d’acquisto è stata in capo a Chiara Ferragni. La Sisterhood è una holding coinvolta anche in altri affari del gruppo. Nel 2022 Chiara Ferragni aveva messo in vendita la sua villa di Los Angeles, un immobile dal valore di circa 2,5 milioni di euro.

Oltre a questo attico, nel patrimonio dei due bisogna contare anche Villa Matilda, una villa sul lago di Como intitolata alla memoria della cagnetta di Chiara Ferragni. Sempre secondo Immobiliare.it parliamo di un immobile dal valore di circa 5 milioni di euro. Qui parliamo di 470 metri quadrati compresi di piscina e parco attorno. La proprietà scivola direttamente nelle acque del lago.

Qui la proprietà sarebbe riconducibile a Fedez. Villa Matilda infatti dovrebbe essere di proprietà della Flv Immobiliare, una società semplice gestita dalla Zedef Srl, la holding collegata ad altre realtà imprenditoriali aperte dal rapper.

Le imprese di Chiara Ferragni: quanto guadagna l’imprenditrice digitale

Abbiamo dedicato una lunga analisi alle aziende collegate a Chiara Ferragni. Le due società principali riconducibili a lei sono Fenice Srl e Tbs Crew Srl. La Fenice Srl è la società che gestisce il brand Chiara Ferragni, il marchio con l’icona dell’occhio che produce un lungo elenco di prodotti. Con il marchio Chiara Ferragni vengono creati capi di vestito, accessori, articoli di cartoleria, ferma fogli e nastri adesivi.

Questo marchio è cruciale per Chiara Ferragni. Ormai è l’unico a cui l’influencer fa pubblicità nelle sue story. Il problema per Chiara Ferragni Brand è legato ora ai fornitori. Safilo, azienda che produce occhiali, è stata la prima società a interrompere i rapporti commerciali con Chiara Ferragni. Anche Pigna si è ritirata: produceva per Chiara Ferragni tutta la linea di cancelleria.

Secondo la nostra visura camerale, Fenice Srl nel 2022 ha segnato 3,4 milioni di utili. Tbc Crew è la società che si occupa dell’immagine di Chiara Ferragni. Sempre nel 2022 il fatturato è stato di 14,5 milioni di euro, con un utile di 5,1 milioni di euro.

Le aziende di Federico "Fedez" Lucia: quanto guadagna il rapper

Più complessa l’analisi dei ricavi di Fedez. La sua holding principale è la Zedef Srl, una società usata soprattutto per detenere quote di altre società e assorbire gli utili che arrivano dalle altre aziende. La Zedef Srl. nel 2022 è arrivata a un utile di 3.960.861 euro. La seconda azienda è la ZDF Srl, sciolta nel 2024 e fusa nella Dream of Ordinary Madness Entertainment Srl, una società che si occupa di gestione di creatori. La ZDF Srl nel 2022 ha fatturato come utile 1.655.186 euro.

Chi è il più ricco dei Ferragnez?

Capire chi è più ricco tra Fedez e Chiara Ferragni è complesso. Bisogna capire prima cosa considerare come ricchezza, quanto pesare il patrimonio immobiliare e quanto valutare le aziende dei due. Una risposta l’aveva data direttamente Chiara Ferragni in una live su Instagram nell’agosto del 2022. Rivolta a Fedez ha detto: “Diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato”.