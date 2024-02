Perché Fedez e Chiara Ferragni non hanno (quasi) nulla in comune I due imprenditori sono diventati ricchi in modi simili. Entrambi sono entrati in due mercati molto rigidi grazie ai social, entrambi hanno lavorato molto con le pubblicità e entrambi hanno poi investito i loro soldi in altre aziende. Dall’analisi delle società rese note al pubblico però non risulta nessun progetto imprenditoriale gestito in comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo almeno due mesi di silenzio, Chiara Ferragni ha rilasciato la prima intervista su quello che è successo dopo il caso del pandori Balocco. Ha parlato al Corriere della Sera, commentando quello che è successo dopo la multa disposta dall’Antitrust che ha assestato il colpo più grande alla carriera dell’influencer. Negli ultimi giorni l’attenzione del suo pubblico si è spostata: dal caso Balocco, Chiara Ferragni è tornata sui giornali per il suo matrimonio con Fedez. Una storia che secondo una serie di indiscrezioni (mai confermate e mai smentite) starebbe affrontando un momento di crisi.

Chiara Ferragni e Fedez sono prima di tutto due imprenditori. Due ricchi imprenditori. Dall’analisi delle aziende di Fedez si vede che il rapper si occupa di management di content creator, vendita di bibite alcoliche e anche gestione di proprietà. A queste aziende Fedez ha intestato anche beni come case e auto, come da lui stesso dichiarato quando si è definito nullatenente.

Anche il nome di Chiara Ferragni torna in molte aziende, da quelle che gestiscono direttamente la sua immagine a quelle he producono oggetti e capi di abbigliamento con il suo nome. Insieme però, almeno nelle aziende diventate pubbliche, non hanno praticamente nulla.

Chi guida le società di Fedez

Fra Fedez e Chiara Ferragni c’è una differenza. Chiara ha anche una guida nominale nelle sue società, spesso la troviamo come amministratrice delegata, Fedez invece preferisce lasciare la guida formale di alcuni cardini del suo impero ai parenti. Nello specifico al padre Franco Lucia e alla madre Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana.

Una delle società più importanti nella rete di imprese che fanno capo a Fedez è la Zedef Srl. Nell’ultima visura camerale disponibile risulta che l’amministratore unico sia Franco Lucia. Il capitale sociale è diviso in tre. Su un totale di 10.000 euro, la metà è di Annamaria Berrinzaghi, 4.000 euro sono di Franco Lucia mentre 1.000 euro sono di Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia.

La Zdf Srl era invece una controllata della Zedef Srl aperta nel 2017 e chiusa nel 2024. Tutto il capitale sociale era della Zedef Srl: qui l’amministratrice unica era Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez. E ancora. La Dream of Ordinary Madness Entertainment Srl, dedicata alla gestione di creator, è stata aperta nel 2020: il suo capitale sociale era tutto della Zdf Srl. Amministratrice unica: Annamaria Berrinzaghi.

L’unica variante la troviamo nella Muschio Selvaggio Srl. Qui la società è gestita da due amministratori. Troviamo come sempre Annamaria Berrinzaghi ma insieme a lei c’è anche Zubaer Adbhuiya Hossain. La ragione di questa doppia conduzione è da cercare nel capitale sociale. Metà è della Zdf Srl e metà è della Luisovle Srl, società di Luis Sal. In nessuna di queste società compare nel capitale o alla guida Chiara Ferragni.

Chi guida le società di Chiara Ferragni

Diversa la gestione delle società di Chiara Ferragni. Secondo l’ultima visura disponibile nella Camera di Commercio, la Fenice Srl che gestisce il brand di Chiara Ferragni ha come amministratrice unica proprio Chiara Ferragni. In Tbs Crew, la società che gestisce i suoi diritti di immagini, Chiara Ferragni è sia amministratrice delegata che presidentessa del Consiglio di Amministrazione. Anche qui, partner non pervenuto. Nonostante queste analisi il (quasi) nel titolo è d'obbligo. I due imprenditori potrebbero infatti avere altre imprese non rese note al pubblico, magari create per affari su cui dovranno investire in futuro o per gestire il brand Ferragnez.