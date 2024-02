Chiara Ferragni lascia Fedez, ecco perché: c’è una cosa che riguarda Marco Travaglio Nuovi dettagli da Dagospia: Chiara Ferragni avrebbe detto basta dopo la puntata di Muschio Selvaggio con Marco Travaglio. Ecco perché. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Ferragni avrebbe detto basta dopo la puntata di Muschio Selvaggio con Marco Travaglio. I nuovi dettagli emergono grazie a Dagospia che spiega con chiarezza qual è stata "la goccia che ha fatto traboccare il vasino" tra i due. Secondo il giornale di Roberto D'Agostino, Chiara Ferragni non avrebbe gradito la reazione di Fedez e il fatto che non ha tagliato la frase pesantissima di Marco Travaglio nella quale paragona la influencer a Wanna Marchi.

Perché Chiara Ferragni ha detto basta

Dopo l'ospitata di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, Chiara Ferragni avrebbe deciso di interrompere il rapporto con Fedez perché non ha tagliato la frase: "Ce l'hai con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi". Il direttore del Fatto Quotidiano ha fatto la voce grossa e il rapper non avrebbe ben difeso Chiara Ferragni, ma ha solo detto: "Ok, se vuoi ti rispondo". Scrive Dagospia: "E la Ferragni deve avergli risposto: Ok, ma ora te ne vai". Marco Travaglio aveva dichiarato:

Da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla ‘falsa giornalista’ ma non mi risulta che tu sia giornalista e nemmeno un pubblicista. […] Che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all’Albo dei Giornalisti?! […] È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità.

La notizia sui giornali esteri

La notizia, intanto, è arrivata anche sui giornali esteri. La notizia campeggia sulle principali testate europee, soprattutto in Spagna. Elle ribatte: "Chiara Ferragni y Fedez ¿separados? Estos son los hecos que confirman los rumores de su divorcio". Su Hola, magazine argentino, troviamo: "Chiara Ferragni y Fedez ponen fin a su relación". Il giornale sportivo Marca scrive: "Chiara Ferragni y Fedez habrìan roto y este serìa el sorprendiente motivo". Anche i giornali tedeschi hanno la notizia sulle prime pagine del gossip e dello spettacolo.