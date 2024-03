Quando il colore della pipì deve preoccupare (e cosa ci dicono le urine della nostra salute) Il colore normale delle urine è giallo paglierino, ma può variare dal giallo chiaro all’ambrato intenso, a seconda del livello di idratazione: altri colori, come marrone, rosso, blu, verde o addirittura nero possono invece essere spia di infezioni, malattie oppure l’effetto del consumo di alcuni alimenti o dell’assunzione farmaci o integratori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Il colore normale delle urine è giallo paglierino, anche se la gradazione può variare, dal giallo chiaro all'ambrato intenso, a seconda del livello di idratazione. Altri colori possono essere spia di malattie, infezioni oppure riflettere il consumo di alcuni alimenti o l'assunzione di farmaci o integratori

Il colore della pipì può dire molto della nostra salute e fornirci prontamente informazioni preziose sullo stato fisico: normalmente, il colore delle urine è giallo paglierino, ma la gradazione può variare dal giallo chiaro all’ambrato intenso, a seconda del livello di idratazione. Altri colori, come marrone scuro, rosso, blu, verde o addirittura nero, possono invece essere un segnale di infezioni o malattie, oppure riflettere l’effetto del consumo di alcuni alimenti o dell’assunzione determinati farmaci o integratori.

In generale, quando le alterazioni sono momentanee, non c’è da preoccuparsi, ma se si notano cambiamenti che persistono nel tempo è meglio essere prudenti e parlare con un medico. Il colore, la quantità, ma anche la trasparenza e l’odore della pipì possono infatti indicare se c’è qualcosa che non va, permettendoci di correggere comportamenti scorretti oppure individuare tempestivamente potenziali problemi di salute.

Qual è il colore normale delle urine

Il colore normale delle urine è giallo paglierino, anche se la gradazione di giallo può variare dal giallo chiaro all’ambrato intenso, principalmente a causa della presenza dell’urocromo, un sottoprodotto della normale degradazione dei globuli rossi. Man mano che queste cellule del sangue invecchiano e vengono eliminate dall’organismo, viene prodotto l’urocromo, che viene poi filtrato dai reni, conferendo all’urina il suo colore. L’intensità del giallo è quindi un riflesso diretto della concentrazione di urocromo nelle urine, quindi del livello di idratazione: più l’organismo è idratato, più chiaro è il colore dell’urina.

Cosa ci dice il colore delle urine

Il colore delle urine può discostarsi dal giallo paglierino, risultando più chiaro oppure più scuro a seconda di diversi fattori. Come detto, alcune variazioni sono temporanee e non patologiche, come quelle dovute a un’eccessiva o una scarsa assunzione di acqua, oppure legate al consumo di determinati alimenti, come le barbabietole.

Altri cambiamenti di colore possono essere dovuti all’assunzione di farmaci o integratori, come le vitamine del gruppo B che possono conferire una vivace tonalità gialla alle urine, oppure essere un campanello di allarme di condizioni mediche, come infezioni del tratto urinario, problemi al fegato, ai reni o alla vescica, sebbene in questi casi l’alterazione di colore sia spesso accompagnata da altri sintomi, come dolore o bruciore durante la minzione e/o febbre.

Il significato del colore dell’urina:

Trasparente: alto livello di idratazione. Attenzione però a bere troppa acqua, che può portare a iperidratazione, una condizione per cui gli elettroliti vitali possono risultare troppo diluiti e comporta un abbassamento della concentrazione di sodio nel sangue, anche a livelli pericolosi.

Giallo chiaro o paglierino: buona idratazione

Giallo scuro: idratazione scarsa

Giallo ambrato: idratazione scarsissima

Marrone: idratazione insufficiente, che può provocare disidratazione, affaticamento e un calo delle prestazioni fisiche e cognitive. Nel caso invece l’assunzione di acqua sia regolare, l’urina marrone può indicare un possibile problema al fegato o altre condizioni di salute.

Marrone scuro o nero: le urine scure o nere devono sempre essere poste all’attenzione del medico, in quanto possono essere un segnale di varie malattie, incluse infezioni, infiammazioni e cancro, che riguardano l’apparato urinario.

Rosso o rosa: a volte, il consumo di alcuni alimenti, come le barbabietole, o di cibi contenenti coloranti può rendere l’urina rossa o rosa. Tuttavia, se l’urina appare rossa o rosa nel tempo, potrebbe significare che contiene sangue: questa condizione, chiamata ematuria, è un “campanello d’allarme” che non va mai sottovalutato: può essere causata da infezioni del tratto urinario o di malattie, come tumori della vescica e dei reni, oppure di condizioni come l’ingrossamento della prostata.

Blu o verde: un colore blu o il verde dell’urina potrebbe essere dovuto all’assunzione di determinati farmaci oppure al consumo di alimenti o bevande con coloranti.

Giallo vibrante: le vitamine del gruppo B possono conferire alle urine un colore giallo vivace: questo effetto, sebbene innocuo, è un buon promemoria di come la dieta e gli integratori possano influenzare le funzioni corporee.

Cosa indica la trasparenza delle urine

Oltre al colore, anche la trasparenza delle urine è una caratteristica che riflette l’idratazione. Un aspetto torbido, d’altra parte, potrebbe essere legato anche ad effetti collaterali di farmaci oppure a interventi chirurgici per l’ingrossamento della prostata.

Qual è il normale odore dell’urina

L’urina ha in genere un odore delicato, mentre odori forti o insoliti possono indicare un problema. Un forte odore di ammoniaca, ad esempio, può essere un segnale di disidratazione, mentre un odore sgradevole o insolito può essere un segno di un’infezione del tratto urinario. Anche il consumo di determinati alimenti, in particolare quelli piccanti o che contengono ingredienti forti, può influenzare l’odore delle urine: asparagi, spinaci, caffè e alcuni tipi di pesce sono tutti esempi di cibi che possono conferire un odore caratteristico alla pipì, dovuto alla presenza di specifici composti che vengono eliminati nelle urine.