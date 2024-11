Vasco Rossi prova il Cybertruck, l’auto di Elon Musk: “Buona per portare olive o mitragliatori”

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Vasco Rossi si sta trasformando in uno youtuber. In questi giorni si trova a Los Angeles e sul suo profilo Instagram continua a pubblicare contenuti in cui prova automobili e servizi che in Italia non sono ancora arrivati. E non è detto che arrivino nei prossimi anni. Dopo averlo visto a bordo di un taxi a guida autonoma i suoi follower lo hanno ritrovato sul Cybertruck, l’ultimo modello di auto commercializzato da Tesla.

Il cantante ha pubblicato una serie di foto e video in cui si riprende a bordo di questa auto elettrica, forse dal punto di vista del design il modello più azzardato di Tesla. Carrozzeria in acciaio, linee squadrate e dimensioni da autostrade americane. Il commento di Vasco però è abbastanza netto:

“Sono salito, per influenzarvi su il CyberTruck dell’amico (di Giorgia) Elon Musk! In pratica, è un piccolo camioncino quattro posti con un grande bancale dietro per caricare casse di olive, pere cotte, moto d’acqua.. tronchi d’albero o fucili mitragliatori”.

Costi e caratteristiche del Cybertruck di Tesla

I primi modelli di Cybertruck sono stati venduti esattamente un anno fa. Il 30 novembre 2023 i clienti che aspettavano questo mezzo lo hanno ricevuto nella fabbrica Tesla di Austin, in Texas, direttamente da Elon Musk. Un premio per un’attesa durata anni, visto che i primi modelli di Cybetruck erano stati presentati nel 2019.

Come gli altri veicoli di Tesla, anche il Cybetruck è completamente elettrico. Attualmente in commercio esistono tre varianti: Single Motor RWD, Dual Motor AWD o Tri Motor AWD. Con uno, due o tre motori elettrici. La versione più potente può fare 0-100 km/h in 2,9 secondi e ha un’autonomia di 800 km. Costo? Circa 113.000 dollari. C’è però un problema: per come sono le leggi ora anche se acquistate un Cybertruck sarà difficile riuscire a circolare nell’Unione Europea.