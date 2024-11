Qual è la Jaguar a guida autonoma usata da Vasco Rossi: quanto costa e quando arriva in Italia

video suggerito

Vasco Rossi ha pubblicato su Instagram una serie di video in cui viaggia a bordo di un'auto a guida autonoma. Si tratta di una Jaguar I-Pace, un SUV elettrico con un allestimento autonomo creato da Waymo. Vasco si trova a Los Angeles, dove Waymo ha iniziato una serie di sperimentazioni con questo tipo di veicoli.

A cura di Valerio Berra

Le immagini di Vasco Rossi a bordo di un’auto a guida autonoma sono in effetti interessanti. Vasco è a Los Angeles e si riprende dentro un’automobile in cui non c’è il conducente. Commenta tutti i passaggi. “Guarda come si infila”, quando si immette nel traffico. “Non bisogna toccare niente”. E poi mostra il sedile senza il conducente ma con la cintura allacciata. Da un po’ di dettagli è possibile capire il modello dell’auto.

L’auto su cui sta viaggiando Vasco Rossi è una Jaguar I-Pace, un SUV completamente elettrico di Jaguar. In Italia il prezzo di partenza per l’allestimento base è di 96.400 euro. Come spiega Quattroruote, rivista specializzata in automobili, è il SUV con cui Jaguar vuole fare concorrenza direttamente a Tesla. Chiariamolo: il suo allestimento base non prevede la guida autonoma che abbiamo visto nel video di Vasco. Secondo il New York Times il costo con tutto l’allestimento a guida autonoma prevede 190.000 dollari.

I robotaxi delle strade di Los Angeles: il prezzo delle corse

Il modello di Jaguar I-Pace su cui è salito Vasco Rossi è frutto di una collaborazione tra Jaguar e Waymo, una società che si occupa di veicoli a guida autonoma che fa parte del gruppo Alphabet, lo stesso di Google. Waymo infatti è nata dal Google Self-Driving Car Project. Al momento Waymo sta affrontando una lunga fase di sperimentazione su strada con cui è riuscita a portare i taxi a guida autonoma in diverse città degli Stati Uniti.

Secondo il Wall Street Journal al momento Waymo è in grado di offrire circa 100.000 corse a settimana nelle tre città in cui è attiva: San Francisco, Los Angeles (entrambe in California) e Phoenix, in Arizona. Non senza le polemiche dei residenti, con cui si sono già registrati diversi problemi. I costi delle corse ovviamente variano in base alla durata del tragitto: secondo LAist una corsa da 17 minuti ha un prezzo di 20 dollari.

Quando vedremo le auto a guida autonoma in Italia

A giudicare dalle immagini pubblicate da Vasco Rossi, l’auto su cui è salito a bordo dovrebbe avere un Livello 4 di autonomia su una scala che si arriva al Livello 5. Parliamo quindi di auto in grado di padroneggiare situazioni di traffico molto complesse senza l’intervento del guidatore. Per intenderci, i Cybercab presentati da Tesla sono nelle scorse settimane sono di Livello 5 perché non hanno nemmeno il volante. In Italia il massimo di guida autonoma consentita è il Livello 2: una definizione che include una serie sistemi di assistenza, come quelli per parcheggiare o tenere il veicolo al centro della corsia. Difficile che vedremo presto dei robotaxi che si muovono senza conducente.