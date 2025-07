video suggerito

Forse questo Cybertruck non è stata poi una grande idea: cosa succede al mostro di Tesla Il Cybertruck è stato lanciato alla fine del 2023. Guardando i dati che si possono recuperare sulle vendite di Tesla non sembra che l'auto dell'Apocalisse promessa da Elon Musk stia facendo la differenza sul mercato dell'elettrico.

A cura di Valerio Berra

Il Cybertruck è stato atteso. Anni di annunci, di apparizioni, di leak sulle specifiche e le capacità. Poi però è arrivato davvero e tutta l’aura che lo ricopriva sembra essere scomparsa dopo i primi chilometri passati in strada. L’auto che doveva salvarci dall’Apocalisse non sta vendendo. Almeno secondo i pochi dati che sono trapelati da Tesla. CNN ha ricostruito qualche informazione prendendo i dati delle immatricolazioni pubblicati da S&P Global Mobility.

Nei primi tre mesi del 2025 il numero di Cybetruck venduti da Tesla sarebbe arrivato a 7.100. Ora. Certo, nessuno si aspettava che un veicolo del genere avrebbe trainato le vendite di tutto il settore elettrico però questa cifra è molto al di sotto delle cifre annunciate da Elon Musk.

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Musk nel 2023, entro quest’anno Tesla avrebbe dovuto produrre 250.000 Cybetruck. Se il trend delle vendite rimarrà uguale fino a dicembre vuol dire che il numero di unità vendute del Cybertruck si fermerà a 28.400 in 12 mesi. Poco più del 10% rispetto alla previsione iniziale.

Perché il Cybertruck non sta vendendo

Ora. Il problema delle vendite del Cybertruck non è legato solo al modello. Tesla sta affrontando una fase di crisi dovuta a diversi fattori. Negli Stati Uniti sono cambiate le policy per gli incentivi dedicati alle auto elettriche. In altri mercati stanno arrivando nuovi competitor, a partire dalla cinese BYD. Il marchio è diventato uno dei simboli delle proteste contro Elon Musk.

In tutto questo però ci sono anche delle difficoltà specifiche legate proprio al Cybetruck. È un veicolo costoso, con un prezzo che oscilla sui 100.000 dollari. È discretamente ingombrante. Ottimo per chi vive in un ranch in Nevada, forse meno per chi si muove nelle grandi città. Non ha una grande autonomia: le recensioni parlano di 320 chilometri contro gli 800 promessi.

Certo. Il Cybertruck non è ancora sbarcato su tutti i mercati. In Europa non sono ancora iniziate le vendite. È un fattore che incide sulle vendite ma è anche difficile pensare che un auto tanto ingombrante da faticare a muoversi nel mercato degli Stati Uniti possa sbancare quello europeo.