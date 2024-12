video suggerito

Ora su WhatsApp puoi usare gratis ChatGPT: come installare l’intelligenza artificiale OpenAI ha presentato il primo chatbot di ChatGPT pensato per essere usato su WhatsApp, per iniziare una conversazione con l’intelligenza artificiale basta salvare il numero di telefono ufficiale. Una volta completata l’operazione sarà possibile usare ChatGPT come se fosse una qualsiasi conversazione. ChatGPT su WhatsApp è gratuito: vi spieghiamo come scaricarlo passo dopo passo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Nelle ultime ore OpenAI ha lanciato una nuova funzione di ChatGPT, l’intelligenza artificiale che negli ultimi due anni ha mostrato al mondo le potenzialità di questi algoritmi. Fino a questo momento era possibile usare ChatGPT in due modi: da desktop o da app. Ora OpenAI ha rilasciato anche una versione ufficiale che si può usare direttamente su WhatsApp.

Lo avevamo già visto con Copilot, l’intelligenza artificiale di Microsoft. OpenAI ha creato un account di WhatsApp che permette agli utenti di comunicare direttamente con ChatGPT. La nuova funzione è stata lanciata in occasione dei 12 giorni di OpenAI, una campagna di annunci che ha svelato nuovi prodotti.

L’obiettivo è quello di allargare il più possibile la base utenti di ChatGPT: “Sappiamo che ci sono persone che usano le versioni più avanzante ma abbiamo deciso di dare la possibilità a più utenti possibili di usare ChatGPT senza nemmeno avere un account”.

Come scaricare ChatGPT su WhatsApp

Chiariamolo. La versione di ChatGPT che si può utilizzare per questa funzione è quella gratuito. Al momento non sembra possibile utilizzare le versioni avanzate, anche se avete già sottoscritto un abbonamento. Ecco tutti i passaggi da fare per scaricare ChatGPT su WhatsApp:

Accedi al link ufficiale di ChatGPT per WhatsApp

In alternativa puoi aggiungere ai contatti il numero: 1-800 – 242 – 8478

Inizia la conversazione con ChatGPT

Consigliamo, per comodità, di fissare la conversazione in alto

Solo due avvertenze. La prima è che il numero di messaggi che si possono mandare ogni giorno su WhatsApp è limitato a una certa quantità. OpenAI si riserva di variare questo limite in base alla mole di dati che dovrà processare con questa nuova funzione. La seconda è che il numero si può anche chiamare: avete a disposizione 15 minuti al mese.

