Tra meno di una settimana WhatsApp smetterà di funzionare su questi tre modelli: quali sono L'app di messaggistica è in fase di aggiornamento e sta integrando le nuove funzionalità IA (intelligenza artificiale). Sia l'hardware, sia il sistema operativo di questi modelli è troppo vecchio per supportare le nuove funzioni.

A cura di Elisabetta Rosso

Tra meno di una settimana WhatsApp smetterà di funzionare su tre modelli. L’app di Meta è progettata per operare su una vasta gamma di dispositivi, sia Android che iOS, ed è utilizzata da oltre due miliardi di persone in tutto il mondo, tuttavia periodicamente interrompe il supporto, per motivi di sicurezza. Era già successo il primo gennaio 2025, ora l'app non sarà più disponibile su tre modelli a partire dal 5 maggio.

Verranno esclusi dall'app gli iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Sono tutti modelli vecchi , lanciati tra il 2013 e il 2014 e già stati inseriti da Apple nella categoria dei “dispositivi obsoleti”. Questi smartphone quindi non ricevono più aggiornamenti ufficiali, sono infatti incompatibili con molte app moderne, tra queste, anche WhatsApp.

Perché WhatsApp non sarà più disponibile

L'app di messaggistica è in fase di aggiornamento e sta integrando le nuove funzionalità IA (intelligenza artificiale). Sia l'hardware, sia il sistema operativo di questi modelli è troppo vecchio per supportare le nuove funzioni.

Come ha spiegato WhatsApp in una nota: "Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Ogni anno controlliamo quali dispositivi e software sono meno recenti e hanno meno utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per WhatsApp." Non solo, l'app sta investendo anche su nuovi aggiornamenti per migliorare la sicurezza e evitare attacchi informatici che metterebbero a rischio i dati degli utenti.

Cosa fare per non perdere i messaggi sui dispositivi

Chi possiede uno di questi modelli e non vuole perdere le conversazioni su WhtasApp può fare un backup delle chat prima di perdere l'accesso all'app. Basta selezionare Impostazioni di WhatsApp, cliccare su Chat > Backup delle chat e poi su Esegui backup.

Se però state utilizzando gli iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus a breve non potrete più inviare o ricevere messaggi su WhatsApp. L’unica alternativa, a questo punto, è considerare l’acquisto di un nuovo smartphone compatibile.