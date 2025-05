video suggerito

Il 3 giugno Netflix smetterà di funzionare su una serie dispositivi: l’elenco dei modelli Questi dispositivi, che all’epoca rappresentavano una novità nel mondo dello streaming, sono oggi considerati obsoleti e da tempo non ricevono più aggiornamenti software da parte di Amazon. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Netflix ha annunciato ufficialmente che dal 3 giugno 2025 non sarà più disponibile su alcuni dispositivi Amazon Fire TV di prima generazione. La comunicazione è stata inviata via email agli utenti interessati. La decisione segna un cambiamento importante per milioni di persone che utilizzano ancora un hardware prodotto tra il 2014 e il 2016. Secondo gli esperti questi dispositivi non hanno la potenza necessaria per supportare codec video più recenti, in particolare AV1, rendendo così inevitabile la cessazione del supporto.

Questo nuovo standard consente una compressione video più efficiente e una qualità dell’immagine superiore, un requisito previsto dagli abbonamenti Premium di Netflix. La decisione si inserisce in una strategia più ampia di Netflix, che nel tempo ha già eliminato il supporto a dispositivi obsoleti come lettori DVD, Blu-ray, vecchie console e smart TV che non riuscivano più a tenere il passo con l’evoluzione tecnologica della piattaforma.

Quali dispositivi perderanno l'accesso a Netflix

La portavoce di Amazon Jen Lurey Ridings ha spiegato a The Verge , che "Netflix interromperà il supporto per alcuni dispositivi Fire TV di prima generazione, introdotti più di 10 anni fa. Netflix rimane disponibile su tutti gli altri dispositivi Fire TV".

La dismissione coinvolgerà tre modelli specifici di Fire TV:

Leggi anche Questo super dispositivo laser può leggere lettere di 3 millimetri a oltre 1 chilometro di distanza

Fire TV (2014) – Il primo modello lanciato sul mercato

– Il primo modello lanciato sul mercato Fire TV Stick (2014) – La chiavetta HDMI originale

– La chiavetta HDMI originale Fire TV Stick con Alexa Voice Remote (2016) – Il dispositivo che ha introdotto i comandi vocali

Questi dispositivi, che all’epoca rappresentavano una novità nel mondo dello streaming, sono oggi considerati obsoleti e da tempo non ricevono più aggiornamenti software da parte di Amazon.

Come sapere se il tuo dispositivo è coinvolto

Secondo Amazon, i vecchi dispositivi sono ancora "utilizzati da un piccolo gruppo di clienti", la maggior parte degli utenti di Fire TV utilizza modelli più recenti che non sono interessati. Per verificare se il tuo modello Fire TV rientra nella cessazione del supporto basta andare su Impostazioni > Il mio Fire TV > Informazioni.

Se il dispositivo è di prima generazione, sarà necessario aggiornarlo con un modello più recente prima del 3 giugno 2025 per continuare a utilizzare Netflix.