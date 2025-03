video suggerito

Tra poco WhatsApp smetterà di funzionare su tre telefoni: il problema del nuovo aggiornamento A partire dal 5 maggio WhatsApp toglierà la compotabilità a una serie di smartphone. Parliamo di vecchi modelli su cui il sistema operativo non è più aggiornato. Si tratta di un processo ciclico dell'app: in questo articolo vi spieghiamo quali sono i modelli coinvolti e le ragioni di questo upgrade.

A cura di Valerio Berra

WhatsApp non dura per sempre. L’app di messaggistica gestita da Meta è studiata per funzionare su un larghissimo numero di dispositivi, sia Android che iOS. Ha oltre due miliardi di utenti nel mondo, gestisce un flusso che si avvicina ai 600 milioni di messaggi al giorno e soprattutto viene usato anche nei mercati dei Paesi in via di sviluppo dove gli smartphone più costosi coprono solo una nicchia di utenti.

Nonostante quindi sia in grado di funzionare su parecchi modelli, con il tempo è costretta a togliere il supporto agli smartphone che non hanno più la possibilità di aggiornare il loro sistema operativo. È una precauzione che avviene soprattutto per motivi di sicurezza. Un sistema operativo non aggiornato è un sistema operativo debole e facilmente attaccabile dagli hacker.

Quando è previsto il nuovo aggiornamento di WhatsApp

Per tutti questi motivi ormai ciclicamente WhatsApp toglie il supporto per gli smartphone più vecchi. Abbiamo già visto un passaggio del genere a dicembre, quando l’app ha tolto il supporto ad alcuni vecchi smartphone che utilizzavamo il sistema Android. Ora a maggio, secondo diversi rumors il 5 maggio, lo stesso meccanismo scatterà per tre iPhone. Anche se negli ultimi giorni si è parlato parecchio di questo aggiornamento la mossa era attesa.

Quali sono gli iPhone su cui WhatsApp smetterà di funzionare

Secondo il portale 9to5mac, di solito buona fonte per tutte le informazioni su Apple, i modelli coinvolti in questo passaggio saranno tre, nello specifico:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Parliamo di tre modelli di iPhone di vecchia data. L’iPhone 5s è stato presentato nel 2013 mentre iPhone 6 e iPhone 6 Plus sono stati lanciati nel 2014. Tutti questi modelli al momento sono stati inserti da Apple nella categoria “obsoleti”: sono smartphone quindi su cui non viene più garantito l’aggiornamento del sistema operativo. Se avete in tasca uno di questi dispositivi ve lo diciamo subito. Le opzioni per usare WhatsApp non sono molte: se volete continuare a mandare messaggi con questa applicazione l’unica strada è cercare una buona offerta per acquistare un nuovo telefono.