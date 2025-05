Arriva un’app di WhatsApp attesa da 14 anni: su quali dispositivi si può installare

video suggerito

Meglio tardi che mai. Dopo 15 anni dalla nascita di WhatsApp, Meta ha finalmente rilasciato la prima versione ufficiale dell'app di messaggistica per iPad. Il primo modello di iPad è arrivato nel 2010, il lancio di WhatsApp è stato nel 2009. Finora non è mai stato possibile inviare messaggi né fare chiamate attraverso WhatsApp dai tablet a marchio Apple.

Il lancio della nuova app, arrivata ieri, 27 maggio, sull'App Store di iPad, è avvenuto quasi completamente a sorpresa. Se non fosse per un piccolo dettaglio, segnalato da HD Blog: qualche ora prima del lancio infatti l'account ufficiale su X (fu Twitter) di WhatsApp ha risposto a un post di un utente qualunque che aveva chiesto in modo sarcastico una versione dell'app apposita per iPad: non una risposta vera e propria, ma l'emoji degli occhi che guardano sorpresi.

Per festeggiare la nuova arrivata, oggi WhatsApp ha anche modificato la bio ufficiale del suo account X, aggiornandolo in "Sent by iPad", ovvero "inviato da iPad", un chiaro riferimento ironico alla novità.

La nuova app di WhatsApp per iPad

"In seguito alla grande richiesta – si legge sul blog ufficiale di WhatsApp – siamo entusiasti di annunciare che WhatsApp è ora disponibile su iPad". In sostanza, ci saranno le stesse funzioni disponibili sull'app dell'iPhone ma su uno schermo più grande: da iPad ci si potrà quindi accedere al proprio account WhatsApp attraverso la funzione "Dispositivo collegato" semplicemente servendosi del proprio smartphone, proprio come si fa quando ci si collega a WhatsApp Web da computer.

In questo modo quindi sarà possibile usare l'iPad proprio come se fosse un iPhone: la nuova app permette infatti di inviare messaggi, fare chiamate video o audio, anche a più persone contemporaneamente (fino a un massimo di 32 partecipanti). L'app ha infatti accesso sia alla telecamera interna che a quella esterna e permette anche la condivisione dello schermo.

Quali sono le nuove funzioni

In sostanza, si tratta del WhatsApp di sempre, ma integrato con le funzionalità del sistema operativo di Apple. Secondo Meta, la nuova app è stata pensata pensando a un uso multitasking da parte degli utenti, attraverso le funzioni di iPadOS come Stage Manager, Split View e Slide Over. La nuova app può essere utilizzata anche con la Magic Keyboard e Apple Pencil.

Ovviamente, proprio come succede quando si utilizza WhatsApp Web, il dispositivo si sincronizza con l'account principale, ovvero i messaggi che inviamo o riceviamo su iPad appaiono in automatico anche sull'iPhone. Per quanto riguarda la privacy, vengono garanti gli standard di sempre attraverso la crittografia end-to-end, oltre una funzione aggiuntiva, il lucchetto chat, che permette di avere conversazioni chiuse e al riparo da occhi indiscreti, anche qualora dovessimo prestare il tablet ad altri.